【券商點睇】非PC業務開啟第二增長曲綫 聯想目標睇9元

據東方證券報告，聯想集團（00992）2023年度中期收入340億美元，按年減少2%，歸母淨利潤10.6億美元，按年增長8%，淨利率3.21%，增加0.2個百分點，盈利能力堅挺，正逐步實現集團淨利潤率翻倍的中期財務目標。全球個人電腦（PC）業務低迷，IDC預計2022年全球PC出貨量按年降低12.8%，而聯想出貨量也有下滑。期內，智能設備（IDG）收入279.9億美元，按年跌6.7%。

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盡管全球消費疲軟和疫情導致供應受限，由於高端部分收入增長、商用市場需求強勁，聯想智能設備的表現仍優於全球PC市場，該部分業務收入端表現優於出貨量。另非PC業務增長強勁，公司提前布局，致力於通過升級商業模式和技術創新來「穿越周期」，商業模式更加向價值鏈上游趨近，從硬件供應商向以服務為導向的創新驅動的解決方案提供商升級。其中，來自方案服務（SSG）的收入為31.8億美元，按年升24.7%，營業利潤增長27%；基礎設施方案（ISG）實現收入47.0億美元，按年升23.6%。

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東方證券預測聯想在2022至2024年度每股收益分別為0.16美元、0.18美元及0.20美元，低於原來預測的0.19美元、0.21美元及0.24美元，主要因下調了個人電腦和智能設備的收入，根據可比公司2022年7.29倍的市盈率估值，對應目標價為9.09元，維持「買入」評級。

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撰文：林衛