【KFC道歉】於納粹大屠殺紀念日提醒「善待自己」　KFC向德國客戶道歉

▲ KFC於本周道歉，事源該企在納粹大屠殺紀念日時，發送了一個應用程式通知，告訴德國客戶要「善待自己」。（法新社圖片）

KFC於本周道歉，事源該企在納粹大屠殺紀念日時，發送了一個應用程式通知，告訴德國客戶要「善待自己」，引起外界嘩然。

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「水晶之夜」（Kristallnacht），或譯「碎玻璃之夜」，指的是1938年11月納粹在德國和奧地利對猶太人實施的大屠殺，大眾一般以這日定為一連串大屠殺慘劇的開端。

已暫停發佈應用程式通知

該應用程式通知寫道：「今天是水晶之夜的紀念日！在香脆的雞肉上放上更多的芝士來善待自己吧！現在就在KFC」。KFC於事件後連忙發出通知道歉，表示這是「一個明顯沒有計劃、不敏感和不可接受的信息」。

KFC於聲明中表示：「我們理解並尊重這一天歷史的嚴重性，並繼續致力於為所有人提供平等、包容和歸屬感。」

大眾：企業對相關議題需敏感

KFC發言人表示，該企的人工智能系統使用了與紀念日相關的廣告造句，並為內部審查程序未得到妥善遵守道歉。又補充稱，已暫停發佈應用程式通知，以確保錯誤不再發生。

此前，知名說唱歌手Ye（原名Kanye West）和NBA球員Kyrie Irving發表的反猶太言論，加劇了大眾關注針對猶太人的仇恨情緒議題。故KFC的舉動引起了廣泛的討論，不少人認為企業對相關議題需有一定敏感程度。

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責任編輯：李智美