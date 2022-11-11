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【烏克蘭戰爭】烏軍南部報捷 收復赫爾松市（第二版）

環球政治 21:17 2022/11/11

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烏克蘭軍隊繼續向被俄羅斯佔領地區發起攻勢，再次傳出好消息，收復南部多個地區。俄羅斯宣布，已從早前兼併入俄的烏克蘭南部赫爾松全面撤軍。烏軍已開入首府赫爾松市，但有官員憂慮俄軍撤離時，會把赫爾松設置成「死亡陷阱」。

（第二版更新收復赫爾松）

【烏克蘭戰爭】俄軍戰略撤離赫爾松 烏方疑非全面撤兵 【下一頁】

俄羅斯國防部周五（11日）宣布，俄軍已全面撤出赫爾松（Kherson），完成在第聶伯河（Dnipro）東岸設防綫，西岸沒有留下任何軍事裝備及武器，轉移期間亦沒有出現人員、武器、軍事裝備及物資的損失。

烏克蘭傳媒表示，烏軍已開入赫爾松市，並於官方建築物升起烏克蘭旗幟。當地是俄烏開戰8個多月來，烏軍首個攻陷的地方首府，外間視為俄軍的重大軍事挫敗。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，赫爾松局勢艱巨，俄軍不斷炮轟烏軍控制區。他日前指烏軍在南部持續有進展，收復41個據點，工兵及爆炸專家正在收復地區工作，處理數千枚俄軍留下未爆炸的地雷及炮彈。

【美國中期選舉】俄冀共和黨重掌國會 削對烏援助 【下一頁】

俄羅斯在周三（9日）宣布撤離第聶河西岸地區，包括赫爾松市。惟澤連斯基幕僚波多利亞克（Mykhailo Podolyak）擔憂，俄軍撤離時會把赫爾松設置成「死亡陷阱」。

波多利亞克指，俄軍可能在公寓及下水道等地方設置地雷，第聶河東岸的炮火亦可能大肆摧毀赫爾松市。烏方當地官員透露，俄軍帶走公共設備，又破壞供電纜，意圖把赫爾松打造成一個遺留的陷阱。

烏軍發言人亦指出，俄軍持續轟炸被烏方收復的地區，並嘗試攻擊人道援助據點。

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責任編輯：吳漢培

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