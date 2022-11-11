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【烏克蘭戰爭】烏軍南部報捷 憂赫爾松恐成「死亡陷阱」

環球政治 11:54 2022/11/11

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烏克蘭軍隊繼續向被俄羅斯佔領地區發起攻勢，並再次傳出好消息，收復南部多個地區，繼續進迫赫爾松。俄羅斯日前宣布，把軍隊撤出赫爾松，改在第聶河東岸設防線。烏克蘭憂慮，俄軍撤離時會把赫爾松設置成「死亡陷阱」。

【烏克蘭戰爭】俄軍戰略撤離赫爾松 烏方疑非全面撤兵 【下一頁】

烏軍發言人周四（10日）表示，烏軍在赫爾松地區（Kherson）已向前推進7公里，控制270平方公里領域，重新佔領兩大前往首府赫爾松市的交通要點城鎮Snihurivka及Kyselivka，後者距離赫爾松市僅15公里。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）同日表示，烏軍在南部持續有進展，收復41個據點。他稱工兵及爆炸專家正在收復地區工作，處理數千枚俄軍留下的未爆炸地雷及炮彈。

【美國中期選舉】俄冀共和黨重掌國會 削對烏援助 【下一頁】

俄羅斯在周三（9日）宣布撤離第聶河（Dnipro）西岸地區，包括赫爾松市。但烏克蘭總統澤連斯基幕僚波多利亞克（Mykhailo Podolyak）擔憂，俄軍撤離時會把赫爾松設置成「死亡陷阱」。

波多利亞克指俄軍可能在公寓及下水道等地方設置地雷，第聶河東岸的炮火亦可能大肆摧毀赫爾松市。烏方當地官員透露，俄軍帶走公共設備，又破壞供電纜，意圖把赫爾松打造成一個遺留的陷阱。

烏軍發言人亦指出，俄軍持續轟炸被烏方收復的地區，並嘗試攻擊人道援助據點。

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責任編輯：吳漢培

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