比利時警員遇襲1死1傷 據報疑兇曾高呼「真主偉大」

比利時發生懷疑針對警務人員的恐怖主義襲擊。綜合外媒報道，兩名警員周四（10日）晚上在布魯塞爾北站巡邏期間，突然遭男子持刀襲擊，其中一名警員死亡。增援隊到場制服男子，當局正循恐怖主義方向調查。

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比利時警方周四表示，兩名警務人員晚上在布魯塞爾北站巡邏期間遇襲，另一組巡邏人員接報後趕到現場，開槍制服持刀男子。事件造成一名警員頸部被刺傷，送院後證實死亡、另一人現時留醫。疑犯腿部及腹部中彈，已送院救治。

據悉男子施襲時曾高呼「Allahu akbar」，阿拉伯文有「真主偉大」的意思。反恐部門發言人Eric Van Duyse表示已接手調查案件，懷疑襲擊有恐怖主義動機。當局未透露疑犯身份，比利時媒體報道指，男子送院後亦證實死亡。

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在附近下班的目擊者透露，與父親通電話期間聽到5至6下槍聲，於是停車了解情況。他看到一名男子失去意識躺在地上，地面有血。

比利時首相德克羅（Alexander De Croo）於Twitter發文，向遇襲身亡警員的親友致哀，稱警務人員每日都冒著生命危險，確保公民安全，並形容事件是悲劇。他又向受傷警員致以慰問，希望他盡快康復。

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責任編輯：郭麗明