【人才管理】逾5成IT港人冀提升自身軟硬技能　盼僱主提供支援

▲ Hays報告指出，53%的香港受訪IT人認為自身的硬技能需要提升。

現時各行各業都渴求人才，資訊科技專才尤其搶手，除了要吸引新血投身IT行業，留住現有人才也相當重要。招聘和人力資源管理諮詢公司瀚納仕（Hays）最近發布「2022迎向科技的未來」（Future of Technology 2022）研究報告指出，53%的香港受訪者認為，自身的硬技能需要提升。然而，科技行業人士在提升技能的過程中，面對着各種阻力，包括缺乏時間、高成本，以及難以尋找合適的培訓課程。

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Hays最新的「2022迎向科技的未來」研究報告，聚焦於亞洲科技行業，並對394名來自中國、香港、日本、馬來西亞和新加坡的科技人才和管理層進行調查，研究他們對企業的未來前景準備、技能提升和尋找工作目標的觀點和做法。

報告指出，近60%的亞洲受訪者希望提升自身的硬技能和軟技能，其中53%的香港受訪者認為自身的硬技能需要提升，58%的受訪者則表示，自身的軟技能需要提升。而有79%的香港員工認為，僱主應為員工提供學習及技能提升的資源。惟現時不少企業的學習資源與科技專才尋求改進的領域，仍存在明顯偏差。

瀚納仕亞洲執行總監Marc Burrage強調，僱主需要了解這些新的優先條件，來調整職場管理策略，才能留住IT人才。

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記者：曾曉汶

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