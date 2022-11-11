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【冬日好去處】屯門市廣場《寶可夢朱/紫》冬日主題樂園 7米高超萌巨型比卡超打卡位 特設Switch遊戲試玩及卡牌對戰區

理財智慧 22:08 2022/11/11

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由11月18日起屯門市廣場將舉辦「《寶可夢朱／紫》冬日冒險之旅START！」聖誕活動，7米高的超巨型比卡超將萌爆登場，帶領粉絲認識最新初期三隻Pokémon - 新葉喵、呆火鱷和潤水鴨，更有機會邂逅傳說級Pokémon「故勒頓」及「密勒頓」，親眼見識一下他們的霸氣。

【溫股知新】若有智慧  不如趁勢

商場特設多個打卡位，大人小朋友可以與心愛Pokémon一同共度開心聖誔。除此之外，活動更設有多個對戰專區，讓大家可以體驗全新《寶可夢 朱／紫》任天堂Switch遊戲，或與其他訓練家透過「寶可夢集換式卡牌遊戲」展開激烈對戰。

場內更設有「Pokémon冬日商品店」，讓粉絲們盡情選購Pokémon Center原創精品。S+ REWARDS會員更可以憑指定點數參加「Pokémon聖誕卡工作坊」，而粉絲也可以參與「Pokémon Bingo Rally」集章歷險旅程，收集指定的Pokémon、換領Pokémon精美禮品！今個冬天，齊來與Pokémon締造滿載而歸的難忘聖誕。

超人氣Pokémon快閃現身

為隆重其事，超人氣Pokémon比卡超與新葉喵、呆火鱷和潤水鴨率先快閃親臨屯門市廣場，向全港粉絲預告「《寶可夢朱／紫》冬日冒險之旅START！」活動即將展開。4大人氣Pokémon是次驚喜現身，擺出各款可愛甫士與現場人士合照，令粉絲們都「心心眼」。有現場粉絲更高舉應援燈牌，場面非常熱鬧。

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7米高比卡超「巨」萌登場 

今個聖誕節，屯門市廣場為Pokémon粉絲打造夢寐以求的冒險旅程。旅程的第一站必定要到7米高的巨型比卡超朝聖。一直深受粉絲喜愛的人氣Pokémon比卡超以「巨」萌造型驚喜登場，揮手迎接各位來臨，共同展開一段難忘的故事。

全新Pokémon驚喜亮相

各位Pokémon訓練家走過《寶可夢 朱／紫》遊戲入口，選擇你的冒險道路，展開不一樣的刺激旅程。於「Pokémon庭園」內，大家可以結識於《寶可夢 朱／紫》中登場的全新Pokémon：草屬性的「新葉喵」、火屬性的「呆火鱷」及水屬性的「潤水鴨」。牠們各有不同個性，看看誰會成為您的最佳拍檔！想一覽今集遊戲的型格Pokémon，必定要去到「Pokémon競技場」，看看身披鎧甲的「紅蓮鎧騎」和「蒼炎刃鬼」，擺出最有型的pose，一起拍出最有氣勢的合照。每位訓練家都會慕名而來的「Pokémon傳說大道」，神秘的傳說Pokémon「故勒頓」及「密勒頓」震撼現身，要更了解他們，就等待各位訓練家前來遊戲區親身認識了。

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《Pokémon見面會》 

想與Pokémon近距離見面？於指定日子，比卡超將會與全新Pokémon「新葉喵」、「呆火鱷」及「潤水鴨」結伴登場，與大家於寶可夢傳說大道合照，留下難忘的聖誕甜蜜回憶。

《寶可夢 朱／紫》率先試玩

活動特設「任天堂Switch《寶可夢 朱／紫》遊戲試玩區」，讓大家體驗小朋友到大人都能夠樂在其中的Pokémon遊戲，於首次登場的開放世界內展開暢快冒險，遇見各種全新登場的Pokémon，與牠們成為夥伴展開難忘故事。

風靡全球的寶可夢集換式卡牌遊戲，將Pokémon的戰鬥遊戲帶到現實世界。於「寶可夢集換式卡牌對戰專區」內，大家可以與其他卡牌訓練家展開對戰！商場亦會於週末及假日舉行「寶可夢集換式卡牌遊戲新手教室」，由導師教大家認識遊戲規則及對戰的基本技巧，讓各位新手都可以快速成為對戰高手，更可獲得指定寶可夢限定卡牌1張 ; Pokémon訓練家們亦可於指定時段帶同自己喜歡的牌組，挑戰各方訓練家，磨練實力。

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必搶官方周邊產品

場內特設的「Pokémon冬日商品店」必定是粉絲們必到之處。以聖誕為主題的Pokémon商品店，提供超過400款Pokémon Center原創精品，除了常見的寶可夢如比卡超、伊布外，今次更包括《寶可夢 朱／紫》初期三隻Pokémon - 新葉喵、呆火鱷和潤水鴨的玩偶、文具和精品！店內當然不少得任天堂 Switch《寶可夢 朱／紫》遊戲和其特別版主機，以及各款寶可夢集換式卡牌遊戲牌組及擴充包，玩家要留意最新商品的擴充包「思維激盪」、V初階牌組 「噴火龍」「比卡超」「超夢」，「訓練家卡牌收藏組合」，快來入手更多稀有卡牌，構築更強牌組，增強對戰實力吧。

聖誕卡親子工作坊

S+ REWARDS會員憑指定點數可參加「Pokémon聖誕卡工作坊」，大小朋友可以攜手為可愛Pokémon填上顏色，寫上窩心暖意的祝福語句，無論親手送給閨密或寄予遠方親友，都能夠送上摰誠心意；此外，粉絲更可以參加「Pokémon Bingo Rally」集章歷險旅程，比卡超與一眾Pokémon隱藏於屯門市廣場，成功找尋指定Pokémon完成bingo，即可換領Pokémon原創禮品一份；讓你一擁心愛禮品回家共度佳節。

【青姐話】要跌托唔起  要升勒唔住

 

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責任編輯：嚴浩文

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