【人仔點睇】中間價創5月來最大升幅 人民幣在岸價再破7.2

因美國通脹弱於預期，美滙指數失守110。同樣地，消息刺激人民幣滙率上揚，周五（11日）人民幣中間價報7.1907，上調515點子，創2022年5月23日以來最大升幅，而上一交易日中間價報7.2422。另一方面，人民幣在岸價（CNY）再度升破7.2關口，美元兌人民幣已見7.16水平。

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人民幣轉強，主要多得美國加息的預期大幅降溫，美國剛公布10月CPI按年增長7.7%，是2月以來首次跌破8%，而核心CPI按年增長6.3%，低於上月的6.6%增幅，而按月增幅為0.3%，亦明顯低於上月的0.6%，使得市場憧憬美國聯儲局有條件放慢加息的步伐。

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根據芝商所的FedWatch工具顯示，市場已大幅調低對聯儲局加息的預期，原本市場估12月加息0.5厘幾乎沒有懸念，但自CPI數字一出，12月加息0.25厘的呼聲隨即變主流，機會率高達80%，而加息0.5厘的機會已經不足兩成。

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撰文：林衛