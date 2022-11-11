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【券商點睇】第三季營運趨勢符合預期 統一企業或派特別息

股樓投資 12:14 2022/11/11

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招商證券指出，統一企業（00220）剛公布未經審計第三季業績，收入按年增長高個位數百分點，有望達到該行對其下半年收入按年增長9.2%的預期；第三季淨利潤為5.31億元人民幣，按年下降17%，差於該行對其下半年增長0.8%的預期。

【同場加映】溫股知新：若有智慧 不如趁勢

其中，在茶和果汁的帶動下，飲料收入按年增長兩位數百分點，符合預期；食品收入按年增長單位數百分點，略低於預期。公司表示，食品板塊開始盈利，而飲料板塊的虧損低於今年第二季。食品均價和銷量在第一季均有所增長。但關鍵原材料成本如PET樹脂和棕櫚油仍然同比上升，公司對第四季的原材料價格持謹慎態度，並預計下半年毛利率將下降。　　

【延伸閱讀】第4季部署：花旗下調恒指年底目標至20000點 建議低吸6隻港股，請按【見下頁

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該行考慮到人民幣貶值因素，將目標價從8.3元下調至7.7元，目標市盈率維持19倍不變。目前的市盈率比歷史平均市盈率低1個標準差。鑑於公司2022年業績中可能宣布另一次特別股息，故該行維持統一企業的「增持」評級。

【同場加映】青姐話：要跌托唔起 要升勒唔住

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撰文：林衛

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統一企業中國（00220） 目標價 增持 港股

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