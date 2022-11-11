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【中芯981】中芯趙海軍：代工行業周期仍未觸底　調整時間可能更長

股市 11:36 2022/11/11

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中芯趙海軍：代工行業周期仍未觸底　調整時間可能更長

中芯國際 （00981） 聯合首席執行官趙海軍於業績會表示，基於目前宏觀經濟的走勢和去庫存的節奏，仍未看到行業出現復甦跡象，而由終端市場傳導到代工行業有滯後，認為代工行業周期尚未觸底。中芯早段升1.3%，現報40.83元。

趙海軍指，從宏觀環境來看，今年下半年消費需求疲弱、國際局部沖突帶來的全球能源危機、高通脹、貨幣波動等導致全球經濟復蘇乏力，疊加美國頒布的出口管制新規，給全球產業鏈和區域產業鏈帶來了不同程度的業態變化和挑戰，產業分工體系和布局正在發生深刻的調整。

不過，他指，中芯成立22年以來經歷過多次周期起伏，也遇到過諸多困難。由於這一次周期疊加多重複雜的外部因素，調整持續時間可能更長。因此，他對公司中長期發展仍充滿信心。

中芯將今年全年資本開支由50億美元上調至66億美元，趙海軍指，根據市場長期需求，未來5至7年，有中芯深圳、中芯京城、中芯東方等共約34萬片12英寸新產綫的建設項目，基於長遠安排，中芯需要提前下單預付款，因此上調今年全年資本開支。

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編輯：袁諾曦

港股 中芯國際（00981）

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