【人才荒】專才缺口擴大　專家盼邀非IT人轉型入行

▲ 思科大中華區副總裁暨香港及澳門總經理莊銓盛（右）認為，擁有四項重要特質，絕對能加入IT行業。左為思科系統工程師梁煒培。（湯致遠攝）

資訊科技（IT）專才供不應求的問題，一直困擾香港業界多年，加上近年更多企業採取數碼化策略，又遇上移居潮，幾邊夾擊下，人手愈見緊張。思科（Cisco）大中華區副總裁暨香港及澳門總經理莊銓盛也坦承，本港IT人才缺口正進一步擴大，憂慮若不及時解決，未來或帶來更難以承受的後果。

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從事資訊科技行業超過20年的莊銓盛，入行多年來見證着業內變遷。他直言，在科技仍未普及的那個年代，大眾都認為畢業就應投身金融業等高薪酬的工種，對於進入IT行業相當抗拒。他強調，雖然情況在近年已有改善，但依然未能趕上進度。

他引述香港資訊科技及數碼人才獵頭公司Venturenix早前的報告指，比較金融業和IT界的招聘情況，發現金融業一個職位平均可能有36個人申請，而IT界一個職位平均可能只有13個人申請，即是以平均兩年轉工計算的話，每兩份工就有一份沒有人申請。莊銓盛補充：「人才庫的數量有一定的限制，但近年全球科技應用卻以幾倍速度急增，只會令IT人才庫的缺口不斷擴大。」

5年需額外10萬人才 莊銓盛：或比預測數字高

他解釋，尤其自新冠疫情爆發以來，混合或遙距工作模式逐漸在工作場所形成一種趨勢，加快推動企業數碼轉型，增加了不同與IT相關的工種。另加上虛擬貨幣及元宇宙興起等日新月異的變化，導致各組織、機構和企業對招聘IT人才的渴求比以往更強烈。

Venturenix報告也提及，目前本港行內人士只有12萬人，未來5年需要額外約10萬名人才加入或轉型，才可填補。莊銓盛認為，在變幻莫測的大環境下，未來香港對IT人才的需求，或有機會比現時預測的數字還要高，憂慮若不及時解決，未來或帶來更難以承受的後果。

莊銓盛又稱，在現時的情況下要覓新血，除了要鼓勵畢業生投身IT界，也希望能夠向非IT人「埋手」，吸引更多沒有IT工作經驗或是學科背景的人才，嘗試轉型入行成為IT專才，

不少人都誤以為要相關學科畢業才可以入行，但我認為只要對IT有：1.Passion（熱情）、2.熱衷於學習、3.會留意科技發展趨勢、4.勇於嘗試。有這四項特質，絕對就能入行。

曾任中學教師、健身教練 轉投IT無難道

現職思科系統工程師的梁煒培（Ray）就是其中之一，他獲得香港浸會大學運動與休閒管理碩士學位，曾體驗不同行業的工作，包括中學教師、健身教練、文員等。「畢業後有點迷惘，心態是所有工種都想試，想試到知道自己真正想要的及定位，在甚麼地方。」

其後在因緣際會下，他進入了一間IT公司工作，了解到IT技術需要不斷更新、不斷學習，「我性格就是熱愛挑戰新事物，發現原來IT行業可以很有趣。」因此，他決定自學不同的技術，並正式轉行投身IT界。

Ray笑言，要轉型及加入IT行業其實不算困難，雖然還是會有些障礙，例如他就考了6次「思科認證互聯網專家」證書（Cisco Certified Internetwork Expert，CCIE）才通過。但他認為，只要願意學習，就能解決所有問題：

最重要是不能放棄！

提供免費在綫平台 了解基本知識

莊銓盛補充，了解到有部分對IT有興趣的人士想轉行，卻無從入手。因此，該企近年也藉此推出了免費在綫學習平台Skills for all，讓IT新鮮人先了解IT技術的基本知識，從最簡單的方法入手，再來確認未來想要走的道路。

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記者：曾曉汶

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