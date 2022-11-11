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【美國中期選舉】特朗普自稱「穩定的天才」 否認責備梅拉尼婭

環球社會熱點 11:22 2022/11/11

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美國中期選舉大部分結果已經出爐，共和黨表現未如理想。早前有報道指，前總統特朗普不滿其派系人選表現，對身邊人大發雷霆。特朗普在社交媒體否認報道，強調自己是一個「穩定的天才」。特朗普將賓夕法尼亞州參院候選人奧玆落敗，歸咎於對方未支持2020年大選造假。

清談節目齊嘲共和黨中期選舉選情 「只有粉紅流水」 【下一頁】

特朗普（Donald Trump）周四（10日）在自家平台Truth Social表示，不要相信有人從其他媒體得悉自己對中期選舉結果感到憤怒的消息。特朗普指自己一點也不生氣，並指正忙於展望未來。他強調，一定要記得他是一個「穩定的天才」（Stable Genius）。

早前有報道指，特朗普周三（9日）時對奧玆（Mehmet Oz）落敗感到憤怒，對所有人尖叫又發脾氣，指責包括太太梅拉尼婭（Melania Trump）等人。《紐約時報》報道指，特朗普認為梅拉尼婭沒有做到最好的決定。

共和黨唔撐特朗普2024年選總統 要求退位讓賢 【下一頁】

特朗普同日在Truth Social形容，發表相關報道記者Maggie Hagaman是三流記者。他強調奧玆是一個很努力，且非常好的候選人，在自己表態支持他之前，對方已競選多時。特朗普亦否認，梅拉尼婭等人和議題相關，他一點也不生氣。惟他同時指，奧玆並不支持2020年大選造假說法，相關行為是對方的錯誤。

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責任編輯：李俊儀

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