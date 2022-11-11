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【煤氣003】煤氣敖少興：2006年鎖定天然氣供應價於25美元　過去16年為客戶節省逾200億煤氣費

股市 11:04 2022/11/11

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【煤氣003】煤氣敖少興：2006年鎖定天然氣供應價於25美元　過去16年為客戶節省逾200億煤氣費

俄羅斯烏克蘭戰爭持續，國際天然氣價格企於高位。中華煤氣 （00003） 工程總監─香港公用業務敖少興出席論壇時表示，煤氣於2006年引入來自澳洲西部部的天然氣，當時集團已預期未來天然氣價格及油價將會很波動，所以當時就將氣價鎖定於相當於油價每桶25美元，故即使今天氣價急升，煤氣的天然氣原本仍然偏低，因此自2006年以來，為客戶節省逾200億元煤氣費。

敖少興指，現時煤氣的原料中，天然氣佔60%，石腦油佔39%，堆填區沼氣佔1%，而自引入天然氣作為原料以來，2021年碳排放較2005年大減23%；目前煤氣廠的碳排放，僅佔全球碳排放1%。

煤氣已在天然氣內滲入約50%氫氫

近年全球力拓氫能，敖少興透露，目前煤氣已在天然氣內，滲入約50%氫氫，甲烷約30%，二氧化碳則約佔20%，令天然氣變得更環保，而煤氣兩個煤氣廠可作互補，為本港提供穩定供氫，冀2030年可在港推出氫能源巴士。

現時煤氣在港有約200萬客戶，內地則有逾3600萬客戶，未來希望在綠色能源方面大力發展，並拓展智慧能源及再生能源業務，包括太陽能發展、氫氣、碳交易、儲電等，相信以集團龐大的客戶基礎，加上與3家大學簽署合作協議，可在科研環境上作出貢獻。

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記者：陳韻妍

港股 香港中華煤氣（00003） 新能源 可持續發展 氫能 堆填區 太陽能 天然氣 煤氣費 煤氣

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