  • 26°C
香港時間 : 20221111日 (週五) 11:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

拜登自誇經濟措施奏效 助美國通脹放緩

環球經濟金融 10:42 2022/11/11

分享：

分享：

美國日前公布10月消費者物價指數，比9月時有所回落，亦低於市場預期。總統拜登隨後表示，指自己經濟政策協助降低通脹，將持續未來政策方向，但亦承認未來仍有眾多挑戰。

美國近800萬人打超過兩份工 甚至要賣血賺錢維生 【下一頁】

拜登（Joe Biden）周四（10日）發出聲明，稱當日公布的10月數據反映政府在降低通脹上取得進展，同時仍維持在經濟增長及創造就業上獲得的成就。拜登指自己的經濟政策出現效果，美國民眾能看到政府強勢應對全球經濟挑戰。

不過拜登亦表明，通脹需要一定時間才能回正常水平，但美國政府會持續在生活成本上協助美國家庭。

同日，拜登出席民主黨國家委員會活動時亦表示，主流經濟學家指10月通脹放緩是正面訊號，代表經濟復甦勢頭持續。拜登指選民以投票在中期選舉支持他繼續打擊通脹，當其措施持續發揮作用，未來數月民眾將目睹經濟更多改善。

IMF料全球通脹或已見頂 但較難回落至2%理想水平 【下一頁】

拜登周三（9日）現身白宮記者會時表明，中期選舉結果正是對他經濟政策的認可，他亦不打算變更。拜登有信心經濟政策有用，美國在正確道路上，將繼續現有政策方向。他亦有信心聯邦儲備局可以避免經濟衰退。

拜登指美國經濟持續增長及處於合理速度，絕對不接近衰退，但他認為美國可能出現「軟著陸」（soft landing）。他堅信美國不會因為控制通脹，而最終陷入經濟衰退。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【美國中期選舉】清談節目齊嘲共和黨選情 「只有粉紅流水」
今日
【美國中期選舉】清談節目齊嘲共和黨選情 「只有粉紅流水」
【美國中期選舉】共和黨唔撐特朗普2024年選總統 要求退位讓賢
2022/11/10
【美國中期選舉】共和黨唔撐特朗普2024年選總統 要求退位讓賢
拜登指馬斯克與外國關係值得查 是否威脅美國家安全
2022/11/10
拜登指馬斯克與外國關係值得查 是否威脅美國家安全
【美國中期選舉】眾議員選前患癌病逝 仍高票連任
2022/11/10
【美國中期選舉】眾議員選前患癌病逝 仍高票連任
【美國中期選舉】特朗普輸打贏要 為一事怪老婆梅拉尼婭
2022/11/10
【美國中期選舉】特朗普輸打贏要 為一事怪老婆梅拉尼婭

你可能感興趣

【美國中期選舉】清談節目齊嘲共和黨選情 「只有粉紅流水」
今日 09:05
【美國中期選舉】清談節目齊嘲共和黨選情 「只有粉紅流水」
【美國中期選舉】共和黨唔撐特朗普2024年選總統 要求退位讓賢
17:17 2022/11/10
【美國中期選舉】共和黨唔撐特朗普2024年選總統 要求退位讓賢
拜登指馬斯克與外國關係值得查 是否威脅美國家安全
15:05 2022/11/10
拜登指馬斯克與外國關係值得查 是否威脅美國家安全
經濟 財政政策 經濟衰退 拜登 美國 通脹 美國民主黨 美國聯儲局 白宮

上一篇文章

【美國中期選舉】一州點票料持續至下周 共和黨重掌眾院在望（不斷更新）

下一篇文章

【美國中期選舉】清談節目齊嘲共和黨選情 「只有粉紅流水」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美國中期選舉】共和黨唔撐特朗普2024年選總統 要求退位讓賢
【美國中期選舉】共和黨唔撐特朗普2024年選總統 要求退位讓賢
【美國中期選舉】眾議員選前患癌病逝 仍高票連任
【美國中期選舉】眾議員選前患癌病逝 仍高票連任
【美國中期選舉】特朗普輸打贏要 為一事怪老婆梅拉尼婭
【美國中期選舉】特朗普輸打贏要 為一事怪老婆梅拉尼婭
新型冠狀肺炎全球疫情（11月11日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月11日 時間11:00）
【美國中期選舉】一州點票料持續至下周 共和黨重掌眾院在望（不斷更新）
【美國中期選舉】一州點票料持續至下周 共和黨重掌眾院在望（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】普京不出席G20峰會　美料俄軍死傷逾10萬　俄下令撤離赫爾松（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】普京不出席G20峰會　美料俄軍死傷逾10萬　俄下令撤離赫爾松（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款