拜登自誇經濟措施奏效 助美國通脹放緩

美國日前公布10月消費者物價指數，比9月時有所回落，亦低於市場預期。總統拜登隨後表示，指自己經濟政策協助降低通脹，將持續未來政策方向，但亦承認未來仍有眾多挑戰。

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拜登（Joe Biden）周四（10日）發出聲明，稱當日公布的10月數據反映政府在降低通脹上取得進展，同時仍維持在經濟增長及創造就業上獲得的成就。拜登指自己的經濟政策出現效果，美國民眾能看到政府強勢應對全球經濟挑戰。

不過拜登亦表明，通脹需要一定時間才能回正常水平，但美國政府會持續在生活成本上協助美國家庭。

同日，拜登出席民主黨國家委員會活動時亦表示，主流經濟學家指10月通脹放緩是正面訊號，代表經濟復甦勢頭持續。拜登指選民以投票在中期選舉支持他繼續打擊通脹，當其措施持續發揮作用，未來數月民眾將目睹經濟更多改善。

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拜登周三（9日）現身白宮記者會時表明，中期選舉結果正是對他經濟政策的認可，他亦不打算變更。拜登有信心經濟政策有用，美國在正確道路上，將繼續現有政策方向。他亦有信心聯邦儲備局可以避免經濟衰退。

拜登指美國經濟持續增長及處於合理速度，絕對不接近衰退，但他認為美國可能出現「軟著陸」（soft landing）。他堅信美國不會因為控制通脹，而最終陷入經濟衰退。

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責任編輯：吳漢培