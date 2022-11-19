榮膺傑出推銷員獎大滿貫 保誠專業理財顧問屢獲業界嘉許

為使廣大客戶獲得優質理財產品和服務，保誠保險有限公司（下稱保誠）一直本著以人為本的理念，致力提升營業團隊的專業質素，除了透過完善的人才培訓體系，培養具專業深度及營銷管理思維的優秀人才，更積極支持旗下理財顧問角逐本地及國際業界比賽，藉此擴闊行業視野，促進其個人成長乃至業界發展。

由香港管理專業協會舉辦的傑出推銷員獎（Distinguished Salesperson Award， 下稱DSA） 早在1950 年起源於美國，至今已舉辦逾半世紀，被視為全球銷售精英的模範標準。保誠首席業務總監蔡川艾透露，今屆代表保誠出戰這項銷售界「奧斯卡」的精英猛將如雲，他們個人背景及參賽理念不盡相同，然而最後悉數站上頒獎台，其中四人更勇闖兩個組別——「傑出推銷員獎」（DSA）及「傑出年青推銷員獎」（OYSA）的最後五強，更囊括兩大組別的最佳表現大獎，成功實現「大滿貫」。

▲ 保誠首席業務總監蔡川艾（中）、保誠財險總經理莫玉鶯（右5）與一眾獲獎者合照。

薪火相傳 團結共贏

對於旗下理財顧問獲此佳績，蔡川艾直言與保誠多元化培訓支援有關。「保誠近年在業界比賽中戰績彪炳，除了突顯理財顧問團隊的實力及專業水平，亦印證保誠理財培訓學院於培育及發展人才方面的超卓成就。」

蔡川艾續指，由歷屆得獎者組成的專業培訓導師團隊，更會為參賽者度身訂造為期近兩個月的高強度訓練，傳承比賽心得及成功竅門，令參賽者獲益匪淺。

目標為本 志得意滿 潘泳枝勇奪最佳表現大獎

▲ 第54屆傑出推銷員（DSA）最佳表現大獎得主、保誠營業經理潘泳枝（Wing）

很多人都明白制定目標的重要性，但又有多少人真正懂得堅持目標，逐步實現心中所想？今屆DSA 最佳表現大獎得主潘泳枝（Wing）便親身示範如何以目標為本，在日常跟客戶會面、團隊培訓或進修增值，以至比賽過程都力求做最好的自己，把個人最優秀的一面展現人前。

潘泳枝曾三度榮獲百萬圓桌（MDRT）會員資格，亦曾取得國際龍獎（IDA）等多項業界榮譽，她直言當得知獲公司推薦出戰DSA 後，便立志要脫穎而出成為大獎得主。「無論培訓還是日常工作，我也時刻自我審視有否值得改善之處，繼而按目標適時調整，確保自己具備成為最佳表現大獎得主的條件和能力。」

只要相信 便能看見

潘泳枝一直本着「只要相信，便能看見」的信念服務客戶，並實現個人夢想。為達致更專業的發展，她考獲註冊財務策劃師（RFP）、特許壽險策劃師（ChLP）等多項專業資格，更積極參與業界培訓活動和海外會議，把握與銷售精英交流的機會。

為了令到評審團對她推銷的項目——僱傭保障產品有更深刻的體會，潘泳枝在備戰初期已決定粉墨登場，一人分飾兩角，即外傭與理財顧問，由前者以第一身角度說出「外傭」的想法，再由後者以專業顧問角度解說有關產品如何滿足「外傭」的需要。「部分同事或朋友知悉我的創新構思後曾表示擔心，建議我沿用傳統的表述方法，但我卻深信透過不同角色的表達， 能更生動、更立體地展示該產品如何滿足客戶需要。」潘泳枝說。

憑藉這份由知識和經驗累積的自信，潘泳枝成功實現奪冠目標。「這次參賽及獲獎，除了提醒我要時刻保持初心外，亦推動我勇於嘗試，以創新思維發展業務和團隊。」

無私付出 締造典範

潘泳枝的上綫經理、保誠資深區域經理陳鎮松（Carson） 對愛將給予充分肯定，並指她是相當勤奮的理財顧問。「潘泳枝對很多事情都充滿好奇心，珍惜每一個學習機會，做事亦十分嚴謹，願意為團隊無條件地付出，處處展現出『先貢獻，後成就』的態度。」

由當初提名、到最後見證潘泳枝成功獲獎，陳鎮松稱令他深感欣慰。「今次潘泳枝獲獎，為團隊帶來極大鼓舞，充份肯定我們的人才發展策略，對日後團隊發展有很大裨益。」他期望潘泳枝能成為團隊模範標準，推動新人們積極裝備自己，透過參加業界比賽提升專業水平。

面對市場的不確定性，潘泳枝強調單憑一己之力實難以應付，團隊支援是事業發展的重要支柱。常言道「山不轉路轉，路不轉人轉」，她認為作為專業的理財顧問，必須與時俱進，與客戶一起擁抱變化，提供適切的保險理財方案及服務。

▲ 保誠資深區域經理陳鎮松（右）期望潘泳枝能成為團隊模範標準，推動新人們積極裝備自己。

求知若飢 虛心若愚 黎秀嫻膺最佳傑出青年推銷員

▲ 第54屆傑出青年推銷員（OYSA）最佳表現大獎得主、保誠營業經理黎秀嫻（Hanna）

有人說：「學無涯，知天下」，對於投身理財策劃已4 年的黎秀嫻（Hanna）來說，此行業給她的不單是廣闊的發展前景，同時更是一個龐大的知識庫，讓猶如「乾海綿」的她深感「學海無涯，惟勤是岸」，透過不斷吸收知識和經驗，發掘自己更多的可能性，最後更憑着紮實的本領和務實行動，成為今屆傑出青年推銷員獎最佳表現大獎得主，為個人事業寫下光輝一頁。

黎秀嫻入行前曾擔任網上銷售平台主持，並在短時間內帶來龐大生意額，盡展銷售才能；加入保險業後，她又以24歲之齡奪得百萬圓桌（MDRT）會員資格，同年晉升為營業經理。能夠獲此佳績，與她常懷一顆好奇心不無關係。「不同年齡、職業及背景的人，皆需要妥善的保險理財策劃。作為專業的理財顧問，必須持續自我增值，學習不同範疇的知識，務求於面對不同客戶時，都能為對方提供最合適的資訊及方案。」

海納百川 奮力向前

「海納百川，有容乃大」，除可形容黎秀嫻對知識的渴求外，也是她待人接物的座右銘，提醒她不斷豐富個人知識和經驗，並努力提升個人情商（EQ）和自信，令自己無論面對環境順逆，都能從容應對，抓緊機遇。

「入職初，我曾對個人能力有過懷疑。即使獲提名參賽後，我也會懷疑自己是否有能力站上頒獎台。」當賽會公布OYSA「五傑」時，黎秀嫻一度以為會與獎項擦身而過，但憑藉其過人的努力和堅持，得到評判團一致嘉許，將其名字寫入DSA歷史名冊。「只要時刻抱着做好每件事的態度，不求回報地努力向前，終會有所得着。」黎秀嫻坦言自小與獎項無緣，故一直抱持全力以赴的心態迎接賽事。今次榮膺最佳表現大獎，不僅對她多年來的努力予以肯定，更推動她未來鼓勵更多新血參賽。

團隊支援 激發潛能

其上綫經理、保誠區域經理歐曉雯（Katherine） 表示，認識黎秀嫻之初曾跟她談及個人夢想，得知她一直想擁有自己的舞台，成為別人心中的一顆星，故全力推薦黎秀嫻參賽。

「我們期望藉着DSA這個銷售界的最高榮譽，助她激發潛能，在業界發光發亮。」同樣見證黎秀嫻成長的保誠分行經理阮紹邦（Collins）表示，團隊於2020年設立專屬年輕領袖發展計劃，致力孕育團隊首位OYSA或DSA。「黎秀嫻能在賽事中突圍而出，不但印證計劃的成效，更充分體現團隊精神。未來我們將繼續不遺餘力，推薦同事參與比賽，薪火相傳。」

黎秀嫻直言參賽除為她帶來畢生難忘的經歷，更認識到公司不同團隊、對行業充滿熱誠和幹勁的夥伴，擴闊人際網絡，為其事業發展帶來啟發。她表示，未來會努力發揮自身影響力，吸引理念相同的同伴壯大團隊，為更多家庭和客戶提供適切服務。

▲ 保誠區域總監張雅君（左1）、區域經理歐曉雯（右2）及分行經理阮紹邦（右1）表示，未來會推薦更多同事參與比賽，薪火相傳。

忠於自己 展現特色 潘穎恩以最壞打算做最好準備

▲ 第54屆傑出推銷員（DSA）五強得主、保誠資深營業經理潘穎恩（Coco）

抗拒、恐懼，往往來自誤解或缺乏認識，為了令更多人明白保險理財規劃的重要性，潘穎恩（Coco）一直以誠待客，視客戶為朋友摯親，鼓勵他們認識保險理財的作用，繼而制定合適的保障方案。憑藉這種貼地、親切的態度，潘穎恩深受客戶肯定，連續5年取得百萬圓桌（MDRT）會員資格，並考獲認證壽險規劃師（CLP）及註冊特許財務策劃師（FChFP）等多項專業資格。

有感保險理財乃生活的一部分，潘穎恩在今屆DSA特以販賣柑桔的小販形象示人，藉此推銷其年金產品，結果令評審留下深刻印象，投選其成為「五傑」一員。「或許有人會覺得這種演繹不夠專業，但我認為這是一種令我和受眾皆感到舒服的表達方式。」投身保險業逾10年，她認為以忠於自己的方式，為客戶營造一個彼此舒適的溝通氛圍，乃成功建立關係的重要元素。

「不同客戶背景與人生觀各異，我們必須時刻換位思考，從對方角度尋找合適的對話方式，這樣才可切身處地顧及其實際保障需要。」回想參賽過程，潘穎恩同樣抱着這份心態迎戰，並成功打動評審。「我十分認同『凡事做最壞打算，做最好的準備』這個道理。只要我們善用自我優勢，展現獨有個性，往往更容易獲得客戶認同。」

深耕細作 天道酬勤 黃玉茜借鑒前人經驗創佳績

▲ 第54屆傑出青年推銷員（OYSA）五強得主、保誠理財顧問黃玉茜（Yuko）

能夠走上成功之路，到底是取決於先天的因素，還是依靠後天的培育？從今屆傑出青年推銷員獎五強得主之一的黃玉茜（Yuko）身上足以證明，兩者其實缺一不可。儘管一直覺得自己的經驗尚淺，在各方面都「技」不如人，然而她卻從未有過放棄的念頭，反而將挑戰、挫折轉化為不斷向前的動力，以行動親身證明，只要相信，便能成功。

「我的上綫經理張家俊（Kase）八年前曾奪OYSA『五傑』，因此我一直視他為學習對象。今次雖不負眾望複製其成功，惟自覺仍有很多需要提升的地方。」為爭佳績，黃玉茜由構思演繹方式、練習以至日常培訓，合共花了近100小時。

「來自對賽事、導師意見以至個人表現的擔憂，當中的心情起伏與等待『五傑』結果公布時同樣難忘。但這是一次難得的機會，讓我學會將壓力轉化為動力，時刻以最佳狀態示人。」黃玉茜說。

成功從來沒有捷徑，亦不存在僥倖，黃玉茜能夠在賽事中突圍，除因認真備戰，日常工作的深耕細作，早已助她累積可靠的「實力」。2021年，她處理的新造保單超過60張，而且全數為本地客戶，當中逾半更來自陌生市場。談及未來目標，Yuko期望把參賽的知識和經驗薪火相傳，並以「只有不斷強大，世界才能柔軟」為核心價值建立團隊，為個人和社會持續發展而努力。

挑戰自我 重拾熱血 陳偉倫藉新突破活化事業

▲ 第54屆傑出推銷員（DSA）、保誠分行經理陳偉倫（Alan）

有人說時間可以沖淡一切，包括工作熱誠，但陳偉倫（Alan）卻認為此想法源於把事情習以為常，假如適時加入新元素，除可維持心中那團「火」，更可飛得更高更遠。「我每年都會為自己訂立目標，尋求突破，而參與DSA的過程，令我仿如回到大學時期。與一眾戰友不分彼此共同受訓，互相鞭策鼓勵，那份團隊精神令人熱血沸騰。」

投身理財策劃行業逾2 0 年，陳偉倫不只個人業績彪炳，連續八年成為百萬圓桌（MDRT）會員，更擔任百萬圓桌國際會員聯絡交流委員會地區主席，服務香港會員。談及成功之道，他認為「因上努力，果上隨緣」，除了凡事保持平常心，做最好的自己外，還要持續進修，包括考取DiSC國際認證顧問資格。他認為作為專業理財顧問，假如不適時增值，只是把已有經驗不斷重複，無助個人成長。「今次參賽豐富了我的個人閱歷，並進一步強化培訓技巧，於團隊及公司做好知識傳承。」

卸下教鞭 成就他人 李思滌親身披甲感受賽事魅力

▲ 第54屆傑出推銷員（DSA）、保誠區域經理李思滌（Steve）

在芸芸參賽者中，有人為自我挑戰，有人卻為團隊榮譽而拚搏，李思滌（Steve）正是後者。入行18年，他除了橫掃國際龍獎等多項業界殊榮，更獲邀擔任保誠的榮譽培訓導師，培育歷屆DSA代表，然而只有親身參與，才能領略箇中滋味。今屆他決定卸下教鞭親身披甲上陣，一嚐當中的苦與樂，並結合個人經驗，為後來者提供更全面的指導。

「我在今屆賽事同時擔當『教練』與『球員』的角色，親身體會參賽者的心路歷程，令我日後可更準確地因應參賽者的技術水平及身心狀態，調整培訓內容。」李思滌指出，這次參賽的最大目標，是與戰友們一同爭取最好成績。「最終保誠超額完成『大滿貫』，對身兼半個軍師的我可謂最大鼓舞！」他表示，作為團隊領袖及培訓導師，自己一直秉持「成功不必在我」的想法傳承經驗。「我相信真正成功的導師，不只於自己有多大成就，而是成就了多少人。未來我會把這份信念延續下去。」

循循善誘 教學相長 李詠冬永不言棄以誠取信

▲ 第54屆傑出推銷員（DSA）、保誠資深營業經理李詠冬（Melody）

成敗得失，關鍵往往是個人的選擇。為了發展個人事業，並提高大眾的保險意識，令客戶獲得完善的保障，李詠冬（Melody）五年前離開原來的教育崗位，轉投理財策劃行業。然而無論是日常工作還是參賽過程，她仍然不經意間流露出「老師」的影子，例如以身作則鼓勵團隊持續進修，或競逐獎項自我增值；甚至連DSA決賽當日，也不忘寓教育於遊戲，讓評審了解意外風險及保障的重要性。

「我相信， 人生就是不斷的跌倒，但只要站起來的次數較跌倒多一次，那就是成功。」李詠冬透露，其團隊至今有近10名成員，作為領袖的她期望發揮自身影響力，透過參賽提醒團隊夥伴必須不斷自我提升，同時實現成為演說家的夢想，以自身故事鼓勵他人勇敢追夢，過自己想要的人生。「這次參賽無論在團隊或公司層面，都令我深深感受到傳承的重要性，感謝公司和導師們為我們提供適切培訓，而我亦期望憑個人經驗，為團隊及客戶創造更大價值。」

跨越心魔 變出彩虹 吳浩程憑毅力邁出青雲路

▲ 第54屆傑出推銷員（DSA）、保誠資深營業經理吳浩程（Horace）

成功的魔術表演可為觀眾帶來短暫驚喜，然而保險為客戶帶來的卻是完善保障的長遠安穩。曾任全職魔術師的吳浩程（Horace）在賽事中以魔術展現保險的價值，引領評審經歷一場失而復得之旅。儘管是次「表演」贏得評審的掌聲，但他坦言在現實生活中，並非所有觀眾都會欣賞你的「表演」。「數年前我曾因害怕被拒絕而離開行業，但隨着閱歷增加，以及經歷好友離世，令我更深刻體會到保險的重要性，因而三年前重投理財策劃行業，期望幫助更多人獲得應有保障。」

即使再簡單的魔術，背後也可能需要長年累月的反覆練習，吳浩程亦將對魔術的專注複製到保險事業上，令他在疫情期間連續兩年取得百萬圓桌（MDRT）會員資格，去年更榮升為資深營業經理。「歷史上有不少魔術表演，最初都被人視為天方夜譚，但最終卻成功實現。理財策劃事業亦然，或者有人會覺得前路充滿挑戰、荊棘滿途，但誠如今屆DSA主題般，只要常懷信心、無畏無懼，總會找到實現目標的方法。」

突破框架 勇於求變 葉招雄轉念成就更好自己

▲ 第54屆傑出推銷員（DSA）、保誠業務經理葉招雄（Eddie）

成功向來是為有準備的人而設，當你在事業上已達標，你會選擇稍作休息，還是尋找其他突破？葉招雄（Eddie）選擇了向難度挑戰。「去年10月，我已完成百萬圓桌（MDRT）業績要求，正想有甚麼新挑戰時，剛好知道有DSA這個獎項，所以決定繼續努力，力爭參賽資格。」正正由於這個一念之間的想法，不只推動葉招雄努力爭取賽事入場券，最終更令他成為DSA得主，為其事業錦上添花。

「參賽過程固然有很多得着，例如認識到不同團隊的夥伴、深化個人的銷售技巧等，但當中最令我印象深刻的是『轉念』的重要性。」葉招雄解釋，自己的性格較為內斂，因此培訓導師建議他作出轉變。「最初我曾感到迷茫，不知應該忠於自己，還是作出轉變。及後明白到只要轉變是令自己變得更好，那為何不嘗試跳出舒適圈？」葉招雄於決賽當日以特務裝扮取悅評審，或許正正是這份敢於突破、積極求變的態度，令其於事業上攀過一個又一個的高峰。

（特約）