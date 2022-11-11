【MSCI指數】MSCI將中免及周大福等納入新興市場指數　九倉被剔出MSCI中國指數、股價逆市跌最多25%

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MSCI宣佈了半年度審核變更結果，中國中免 （01880） 和周大福 （01929） 將納入新興市場指數，不過九倉 （00004） 則被剔出MSCI中國指數。是次MSCI季度指數調整將於11月30日收市後正式生效。
受消息影響，九倉早段逆市急跌，曾跌最多25.4%，低見20.1元，現跌12.8%，報23.5元。而周大福升5%，報15.98元，中國中免則升3.1%，報174.1元。
另外，MSCI中國全股標準指數納入了34隻中國股票，其中包括中國中免 （01880） 和周大福 （01929） 、上海復旦 （01385） 。
該指數同時又剔除39隻股份，而遭到剔除的股票有雅生活 （03319） 、阿里影業 （01060） ，並轉至小型股指數。
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編輯：姚卓然