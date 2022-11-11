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【港股開市】恒指黑期大升809點　阿里美團ADR高港近8%

股市 08:39 2022/11/11

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美國10月通脹數據回落並較預期為低，美國加息壓力紓緩，再加上內地研優化防疫。恒指黑期大升809點，報16826點。而阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 、美團 （03690） ADR高港近8%，騰訊 （00700） ADR亦高港7%。

財經日誌：

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即市走勢：

【08：22】恒指黑期大升809點，報16826點。

【08：20】【濠賭股】美高梅獲控股股東提供最多7.5億美元後償循環貸款融通

【08：10】【業績｜餐飲股】】譚仔國際中期溢利大跌四成　不派息

【07：45】【日圓滙價】日圓急升4%迫近140　兌港元重上5.56算　市場分析日本曾兩手準備

【07：30】新華社報道，中共中央政治局常務委員會召開會議，聽取新冠肺炎疫情防控工作滙報，研究部署進一步優化防控工作的20條措施，憧憬逐步令經濟復甦，連同美國10月通脹數據回落並較預期為低，中概股急彈。阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 、美團 （03690） ADR高港近8%，騰訊 （00700） ADR亦高港7%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國10月通脹數據回落並較預期為低，道指收市升1201點，收報33715點；納指漲7.4%，收報11114點；標指升5.5%，收報3956點。蘋果（美：AAPL）升8.9%、 Tesla（美：TSLA）及亞馬遜（美：AMZN）急彈7.4%及12.2%。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【下一頁

編輯：姚卓然

港股ADR 恒生指數 市場動向 港股 ADR 經濟

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