【港股開市】恒指黑期大升809點　阿里美團ADR高港近8%

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【ET開市直擊】美國CPI出爐大市點走？車股捱沽怎部署（歡迎觀眾問股）
美國10月通脹數據回落並較預期為低，美國加息壓力紓緩，再加上內地研優化防疫。恒指黑期大升809點，報16826點。而阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 、美團 （03690） ADR高港近8%，騰訊 （00700） ADR亦高港7%。
【08：22】恒指黑期大升809點，報16826點。
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【07：30】新華社報道，中共中央政治局常務委員會召開會議，聽取新冠肺炎疫情防控工作滙報，研究部署進一步優化防控工作的20條措施，憧憬逐步令經濟復甦，連同美國10月通脹數據回落並較預期為低，中概股急彈。阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 、美團 （03690） ADR高港近8%，騰訊 （00700） ADR亦高港7%。
【07：30】美國10月通脹數據回落並較預期為低，道指收市升1201點，收報33715點；納指漲7.4%，收報11114點；標指升5.5%，收報3956點。蘋果（美：AAPL）升8.9%、 Tesla（美：TSLA）及亞馬遜（美：AMZN）急彈7.4%及12.2%。
編輯：姚卓然