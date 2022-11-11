【港股開市】恒指升逾800點、挑戰萬七關　科指抽高7%、美團彈9%　麗新國際挫17%（不斷更新）

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【業績｜電動車】蔚來大彈13% 第三季經調整虧損41億人幣、按年擴大5倍 料第4季交付量增7成至9成
美國10月通脹數據回落並較預期為低，美國加息壓力紓緩，再加上內地研優化防疫。恒指高開1039點，報17120點。科指抽高一成，美團 （03690） 升12.8%，阿里巴巴 （09988） 升9.1%，騰訊 （00700） 升9%。
【10：02】偉易達 （00303） 升6.2%，報46.3元，創一個月高。
【業績】偉易達中期多賺6.6%息17美仙 現價股息率高達12厘 主席黃欣料全年度收入跌幅不會達雙位數
【09：50】丘鈦科技 （01478） 升5.7%，報3.87元。
【手機設備股】丘鈦科技10月攝像頭模組銷量跌近18% 宏觀拖累手機銷量欠佳
【09：47】恒指升幅略為收窄，升870點，報16946點，重回萬七點之下。
【09：45】【業績｜電動車】蔚來大彈13% 第三季經調整虧損41億人幣、按年擴大5倍 料第4季交付量增7成至9成
【09：41】【恒生科指】二線科技股發力、恒生科指彈一成 蔚來小鵬升逾14%
【09：41】麗新國際 （00191） 現跌17.7%，報2.6元，麗新發展 （00488） 跌11.9%，報2.9元，豐德麗控股 （00571） 跌11.6%，報0.38元。
【麗新系】麗國及麗展分別折讓5成「2供1」 豐德麗擬私有化寰亞傳媒
【09：39】【MSCI指數】MSCI將中國中免及周大福等納入新興市場指數
【09：31】內房股龍湖 （00960） 升兩成，報16.92元，碧桂園 （02007） 升15.7%，報1.92元。
【09：29】中移動 （00941） 升2.5%，報49.5元。
【09：28】新股子不語 （02420） 今日首掛，高開6.4%，報8.36元，不計手續費，一手賺250元。
【09：25】恒生科指抽高一成，報3487點。蔚來 （09866） 、嗶哩嗶哩 （09626） ，萬國數據 （09698） 、快手 （01024） 升逾14%
【09：20】恒指高開1039點，報17120點。阿里巴巴 （09988） 升9.1%，美團 （03690） 升12.8%，騰訊 （00700） 升9%。
【09：16】恒指期貨現升910點，報16986點。
【08：22】恒指黑期大升809點，報16826點。
【08：20】【濠賭股】美高梅獲控股股東提供最多7.5億美元後償循環貸款融通
【08：10】【業績｜餐飲股】】譚仔國際中期溢利大跌四成 不派息
【07：45】【日圓滙價】日圓急升4%迫近140 兌港元重上5.56算 市場分析日本曾兩手準備
【07：30】新華社報道，中共中央政治局常務委員會召開會議，聽取新冠肺炎疫情防控工作滙報，研究部署進一步優化防控工作的20條措施，憧憬逐步令經濟復甦，連同美國10月通脹數據回落並較預期為低，中概股急彈。阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 、美團 （03690） ADR高港近8%，騰訊 （00700） ADR亦高港7%。
【07：30】美國10月通脹數據回落並較預期為低，道指收市升1201點，收報33715點；納指漲7.4%，收報11114點；標指升5.5%，收報3956點。蘋果（美：AAPL）升8.9%、 Tesla（美：TSLA）及亞馬遜（美：AMZN）急彈7.4%及12.2%。
編輯：姚卓然