【港股收市】內地轉行「5+3」、內房股大爆升　恒指收升1244點、一口氣上企萬七關　ATM齊升逾一成（不斷更新）

港股今日跑贏亞洲區其他股市。受惠美國10月通脹數據回落並較預期為低，美國大手加息壓力紓緩，並且內地入境防疫措施由「7+3」改為「5+3」。恒指午後最多升1287點，最後升1244點，收報17325點，一口氣上企萬七關，並創一個月高。

另外，恒生科指抽高10%，美團 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 齊升逾11%。內房股再爆發，龍湖 （00960） 獲批發債200億人幣，連同碧桂園 （02007） ，兩者股價齊彈近30%。同時，大市氣氛向好，港交所 （00388） 亦升11%，創一個月高。

財經日誌及焦點股份：

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重點新聞：

【解構港股急彈】蘇沛豐：美元及美債息均跌穿年初以來上升軌 料恒指短線先整固、聚焦下周科網業績

【中國開關】內地入境防疫措施由「7+3」改為「5+3」 風險區調整為「高、低」兩類

即市走勢：

【16：12】【MIRROR意外】警方拘捕5承辦商職員 涉事協興隆母企跌8.8% 電盈則揚4.2%

【16：09】恒指最後升1244點，收報17325點，成交額為1825億元。ATM齊升逾一成，龍湖 （00960） 、碧桂園 （02007） 更一升三成。

【16：00】恒指U盤前升1238點，報17319點。恒生科指升10%，報3491點。

【15：57】蔚來 （09866） 、小鵬 （09868） 、理想 （02015） 分別升20%、16%、10.9%。

【15：50】恒生科指重新升一成，報3499點。

【15：43】旭輝 （00884） 大升7成，報1.22元，成交額錄14.9億元。新城 （01030） 升48%，龍光 （03380） 升43%。

【15：41】【證監行動】國茂控股：監管機構於11月9日曾進入在港總部 將在有需要時向其提供協助

【15：12】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 齊升一成。

【15：07】【港元拆息】隔夜HIBOR抽升近0.9厘報2.2厘 港滙升穿7.84 分析：或因資金短期流入、存款轉買港股

【14：50】今日大升市，中芯 （00981） 獨憔悴，現跌0.4%，報16.64元，為恒指及科指暫時錄得下跌的股份。

【14：48】【恒大3333】恒大據報以75.4億元人幣掛牌轉讓原深圳總部地皮

【14：39】內地放寬入境限制，防疫股大跌，康希諾 （06185） 轉跌7%，君實生物 （01877） 跌7%，三葉草生物 （02197） 跌4.4%。

【14：16】【MPF】GUM：強積金10月負回報3% 人均蝕6330元 年初以來人均蝕62422元

【14：02】旭輝 （00884） 大升5成，報1.08元。

【13：54】航空概念股午後衝高，東航 （00670） 漲超6%，南航 （01055） 升3.8%，國航 （00753） 升2.8%，中國中免 （01880） 升7%，美蘭空港漲超21%。攜程 （09961） 升15.9%，同程 （00780） 升12.5%。而國泰 （00293） 升3%。

【13：37】國家衛健委宣布，取消入境航班熔斷機制，並將登機前48小時內2次核酸檢測陰性證明調整為登機前48小時內1次核酸檢測陰性證明。另外，對入境人員，將「7天集中隔離+3天居家健康監測」調整為「5天集中隔離+3天居家隔離」，期間賦碼管理、不得外出。 離岸人民幣兌美元短線拉升400點，目前報7.1211。 在岸人民幣兌美元短線拉升300點，目前報7.1250。

【13：31】恒指突再抽升，現升1132點，報17212點。恒生科指升8.3%，報3434點。

【13：29】首日上市的新股子不語 （02420） 極為波動，曾一度回升逾18%，高見9.4元，現升4.3%，報8.2元。

【13：21】旭輝 （00884） 重上1元，現升40%，報1.01元。據內媒報道，包括美的置業、碧桂園在內的多家房企正在溝通發債註冊意向，其中美的置業的最終配額將高於50億元人民幣，具體額度正待交易商協會及中債增進公司審批結果。

【13：01】恒指午後初段升890點，報16971點。龍湖 （00960） 及碧桂園 （02007） 股價齊彈28%。

【12：46】【港元拆息】隔夜HIBOR抽升近0.9厘報2.2厘 港滙稍強曾見7.8366 1個月HIBOR八連跌

【12：33】【內房銷售】龍湖上月銷售額跌22% 一文看清10月內房銷售（不斷更新）

【12：00】恒指半日升881點，報16962點，成交額為863億元，上試萬七關。科指抽高逾6%，美團 （03690） 彈9%。內房股再爆發，龍湖 （00960） 升24.8%，碧桂園 （02007） 升25.3%。

【11：49】恒生科指升幅收窄，由開市時升一成回落，現升6.5%，報3377點。

【11：41】【大戶手影】對沖基金橋水第三季調整倉位、減持巴郡B股 增持3隻中概股

【11：36】【中芯981】中芯趙海軍：代工行業周期仍未觸底 調整時間可能更長

【11：26】恒指現升923點，報17002點，重上萬七關。

【11：13】新城 （01030） 升三成，報0.94元，創9月21日高，旭輝 （00884） 升27%，報2.54元。

【11：05】煤氣 （00003） 升6%，報6.54元。

【煤氣003】煤氣敖少興：2006年鎖定天然氣供應價於25美元 過去16年為客戶節省逾200億煤氣費

【11：01】大市氣氛向上，港交所 （00388） 升一成，報282元，創一個月高。

【10：47】騰訊 （00700） 升7.8%，報249.6元。據Sensor Tower商店情報數據顯示，10月份騰訊《王者榮耀》在全球App Store和Google Play吸金近2.1億美元，蟬聯全球手游暢銷榜冠軍。

【10：40】【新股IPO】子不語首掛升一成後急轉跌11% 一手帳面蝕445元

【10：37】二綫內房走高，新城 （01030） 升25%，創9月21日高，旭輝 （00884） 升23.6%，合景泰富 （01813） 和雅居樂 （03383） 升13%。

【內房危機】龍湖獲批發債200億人幣、股價曾彈24% 交易商協會：接獲數家民營內房發債意向

【10：30】九龍倉 （00004） 插13%，報23.4元。

【10：24】康希諾 （06185） 升19.7%，報140.4元。公司宣布，其吸入用重組新型冠狀病毒疫苗（5型腺病毒載體）於近日收到摩洛哥國家衛生和社會保障部簽發的緊急使用許可。

【10：17】子不語 （02420） 倒插一成，報7.02元，股價曾一度跌21%低見6.2元。

【10：14】招金 （01818） 彈9.9%，報8.46元，創7個月高，紫金 （02899） 亦升8.8%，報9.88元，創4月半月高。

【10：06】中國神華 （01088） 成暫時唯一下跌的藍籌，現跌1%，報22.6元。

【10：02】偉易達 （00303） 升6.2%，報46.3元，創一個月高。

【業績】偉易達中期多賺6.6%息17美仙 現價股息率高達12厘 主席黃欣料全年度收入跌幅不會達雙位數

【09：50】丘鈦科技 （01478） 升5.7%，報3.87元。

【手機設備股】丘鈦科技10月攝像頭模組銷量跌近18% 宏觀拖累手機銷量欠佳

【09：47】恒指升幅略為收窄，升870點，報16946點，重回萬七點之下。

【09：45】【業績｜電動車】蔚來大彈13% 第三季經調整虧損41億人幣、按年擴大5倍 料第4季交付量增7成至9成

【09：41】【恒生科指】二線科技股發力、恒生科指彈一成 蔚來小鵬升逾14%

【09：41】麗新國際 （00191） 現跌17.7%，報2.6元，麗新發展 （00488） 跌11.9%，報2.9元，豐德麗控股 （00571） 跌11.6%，報0.38元。

【麗新系】麗國及麗展分別折讓5成「2供1」 豐德麗擬私有化寰亞傳媒

【09：39】【MSCI指數】MSCI將中國中免及周大福等納入新興市場指數

【09：31】內房股龍湖 （00960） 升兩成，報16.92元，碧桂園 （02007） 升15.7%，報1.92元。中國銀行間交易商協會宣布擴大民營企業債券融資支持工具規模後僅兩日，即受理龍湖集團200億元人民幣儲架式註冊發行，中債增進公司同步受理企業增信業務意向。

【09：29】中移動 （00941） 升2.5%，報49.5元。

【高息股】中移動料明年派息率升至70%

【09：28】新股子不語 （02420） 今日首掛，高開6.4%，報8.36元，不計手續費，一手賺250元。

【09：25】恒生科指抽高一成，報3487點。蔚來 （09866） 、嗶哩嗶哩 （09626） ，萬國數據 （09698） 、快手 （01024） 升逾14%

【09：20】恒指高開1039點，報17120點。阿里巴巴 （09988） 升9.1%，美團 （03690） 升12.8%，騰訊 （00700） 升9%。

【09：16】恒指期貨現升910點，報16986點。

【08：22】恒指黑期大升809點，報16826點。

【08：20】【濠賭股】美高梅獲控股股東提供最多7.5億美元後償循環貸款融通

【08：10】【業績｜餐飲股】】譚仔國際中期溢利大跌四成 不派息

【07：45】【日圓滙價】日圓急升4%迫近140 兌港元重上5.56算 市場分析日本曾兩手準備

【07：30】新華社報道，中共中央政治局常務委員會召開會議，聽取新冠肺炎疫情防控工作滙報，研究部署進一步優化防控工作的20條措施，憧憬逐步令經濟復甦，連同美國10月通脹數據回落並較預期為低，中概股急彈。阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 、美團 （03690） ADR高港近8%，騰訊 （00700） ADR亦高港7%。

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【07：30】美國10月通脹數據回落並較預期為低，道指收市升1201點，收報33715點；納指漲7.4%，收報11114點；標指升5.5%，收報3956點。蘋果（美：AAPL）升8.9%、 Tesla（美：TSLA）及亞馬遜（美：AMZN）急彈7.4%及12.2%。

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編輯：姚卓然