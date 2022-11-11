▲ 【業績｜餐飲股】譚仔國際中期溢利大跌四成、不派息 香港區經營溢利跌24%

譚仔國際 （02217） 公布截至9月底之中期業績，收益升6.8%至12.6億元，溢利大跌四成至8277.5萬元，不派息。譚仔國際指，香港是集團主要的盈利來源，香港地區經營溢利按年跌24.1%，至2.3億元，而中國內地及海外市場更虧損擴大至1687萬元。

譚仔國際，期內發展計劃受到未能預測疫情發展和全球經濟下行所波及，對業務產生負面影響。上半財年經營利潤為2.1億元，按年跌29%。經營利潤率為17.1%，按年跌8.6個百分點。

譚仔國際內地選擇只在具策略性的地點開業

集團指，內地業務受到大灣區不同城市及地區的多輪封控以及強制核酸檢測政策的影響，已審視所有正籌劃開設的餐廳，並選擇只在具策略性的地點開業，例如廣州及其他二線城市。

上半財年，譚仔國際分別在香港、中國內地、新加坡及日本開設19間、9間、5間及2間新餐廳，合共有208間餐廳。

下半財年推全新譚仔手機應用程式

展望未來，香港方面，儘管集團的中央廚房擴建計劃在發展步伐放緩情況下延遲，但隨業績表現逐步回升，大多數新餐廳已能達到業績目標。在採取各項成本控制措施、並在供應鏈管理及客戶關係管理系統協助下，並從而提升餐廳層面的營運效率的情況下，集團預計利潤率將趨於穩定，全新的譚仔手機應用程式及其會員計劃亦將於下半財年面世。

然而，面對全球經濟環境不明朗及COVID-19疫情持續的情況下，集團已放緩拓展步伐，並推遲在中國內地及日本擴建中央廚房。

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編輯：姚卓然

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