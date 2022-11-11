醫藥行業機遇處處　宜慎選配合時代發展所需的公司

未來十年，面對經濟增長、技術迭代與國際化機遇，多個板塊將迎來蓬勃發展，包括以創新為驅動的藥品和器械板塊、以品牌為驅動的醫療服務、消費醫療及中藥板塊，以及受惠於醫藥行業發展的醫藥研發生產外包組織（Contract X Organization；CXO）。

政府鼓勵技術創新，令中國醫藥企業由銷售驅動轉化為產品驅動。生產能力和銷售渠道完善的藥企，在變革中通過自行研發平台或對外合作引進技術，從而完成創新布局；而生物科技公司為進行布局則會加大研發投入，並通過在許多創新靶點的研發層面上簡化管理層和增強執行力，抓住機遇，逆襲突擊。就產業發展趨勢而言，隨著技術的變革，現已進入細胞和基因治療新時代。

器械行業在過去三十年的發展一日千里，從代理到原創、從低端轉為高端、從國內走出海外。未來十年，中國將迎來重大進展，國產高端設備和創新耗材將替代進口品，而創新已經為國內醫療器械行業的核心發展藍圖。這與中國的工程師紅利、製造成本的優勢，以及電子元件的產業集群配套密不可分。在此期間，我們也將看到許多優秀的中國器械公司在全球市場中嶄露頭角。

醫療服務行業由品牌驅動，行業既能把握時勢，也具備可持續的終端價值。在中國鼓勵社會投入醫療的情況下，私營機構從第一終端冒起，各細分市場亦受惠於多項驅動因素而快速發展。

由於內地人口基數龐大，加上未成熟的消費習慣，兩者均讓消費醫療發展迅速。而且，內地十四億人口亦為該行業提供了良好機遇。中國目前仍然處於消費結構升級的道路上，因此，中國出現許多供給創造需求的機會。品牌力、掌控消費者心理以及市場培育是這類公司的最大看點。

細分領域中，中藥板塊的政策風險最小。自上而下的產業扶持政策，配合自下而上的治理結構改善，將為中藥公司的業績和估值帶來提振。長遠而言，我們認為應更加關注品牌份額持續提升及業績顯著改善的龍頭企業。

CXO行業受惠於醫藥研發高速發展，成為人才密集型行業。中國工程師紅利帶動全球醫藥外包產業鏈向中國轉移，也刺激中國CXO行業的高增長和本土創新CXO企業的崛起。未來，醫藥外包市場空間依然龐大，關鍵在於各公司獲取訂單的能力與產能的匹配。我們認為應更加關注國內企業提高的份額，以及醫藥研發在各階段外包率的提升。

香港作為亞洲金融商貿中心，具備良好營商環境，有利於實踐創新商業理念。香港政府為研發項目所提供的各類資助也令本港成為醫藥公司拓展業務的理想平台。2018年《上市規則》推出第18A章，為尚未有盈利的生物科技公司融資帶來新機會，目前已有5家公司成功摘「B」標誌。我們認為香港有望憑藉其在資本、技術和國際化方面的衆多優勢，與內地形成優勢互補，加速推動中國醫藥產業發展。

《中國內地與香港醫藥行業發展前瞻》聯合研究報告由海通國際醫療健康研究團隊與香港貿發局聯合撰寫，如欲閱讀報告全文，請按此連結

責任編輯：梁浩碩