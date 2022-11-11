▲ 【麗新系】麗國及麗展分別折讓5成「2供1」 豐德麗擬私有化寰亞傳媒

麗新系再有大動作，麗新國際 （00191） 、麗新發展 （00488） 、豐德麗控股 （00571） 及寰亞傳媒 （08075） 聯合公布，建議豐德麗合併兼私有化寰亞傳媒，此外麗新發展及麗新國際分別宣布「2供1」供股，集資淨額會用於償還銀行融資。

豐德麗會提供兩個償付方案，包括股份方案，即每6股寰亞傳媒換取5股豐德麗；以及部分現金方案，每6股寰亞傳媒股份換取1股豐德麗股份，再每股寰亞傳媒派現金0.24元。

麗國及麗展分別籌資4.7億及7.9億

麗新國際提議供股價為每股1.58元，較周四（10日）收市價3.16元折讓約50.0%，涉發行2.94億供股股份，集資4.65億元。包銷商為海通國際。

麗新發展提議供股價為每股1.64元，較周四（10日）收市價3.29元折讓約50.2%，涉發行4.84億股，集資7.94億元。包銷商為海通國際。

二股東余卓兒取態成關鍵

值得留意是，林建岳已承諾會供股，故麗新系「老股東」、本地發展商億京集團主席余卓兒取態成關鍵。3年前余卓兒掃貨麗新發展、豐德麗及麗豐控股 （01125） ，導致三間公司公眾持股量不足，豐德麗曾須暫時停牌。

麗展去年8月曾供股兼引入維權基金股東Argyle Street Management，市場估計，麗展冀藉此攤薄億余卓兒持股，同時讓公眾持股量將回復至正常水平。

余卓兒悉數跟供須付約3.6億

余卓兒現時持有麗新國際1.73億股或29.41%，若悉數跟供須斥1.37億元，倘不跟隨供股，股將量或被攤薄至19.61%；而余卓兒也手持麗新發展2.72億股或28.05%，若不跟供，股將量或被攤薄至18.70%。同樣悉數跟供的話，要再付2.23億元，合共最多3.6億元。

值得留意是，麗展及麗國均設有縮減認購以避免引致全面收購建議責任及違反公眾持股量規定。

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記者：李哲毅