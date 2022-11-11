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【FTX爆煲】投行富瑞CEO：數月前察覺SBF做法不妥、曾拋橄欖枝遭「已讀不回」　嘆歷史總是在重演

Hot Talk 07:00 2022/11/11

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【FTX爆煲】富瑞CEO：數月前察覺SBF做法不妥　曾拋橄欖枝遭「已讀不回」　嘆歷史總是在重演

虛擬資產交易所FTX爆出財務危機，拖累加密貨幣崩盤，然而冰封三尺非一日之寒，投行富瑞行政總裁Richard Handler在社交媒體透露，自己早在7月已經察覺到FTX似乎有所不妥，並在當月及9月兩度希望接觸其創辦人Sam Bankman-Fried（SBF，又稱薯條哥），分享富瑞拯救金融服務公司的經驗，但遭到SBF的零回應。

Handler表示，自己在7月曾透過第三者向SBF表達想法，稱自己團隊曾拯救富瑞、Knight Capital及FXCM等公司，並對於幫助信托機構應對擠兌有很多經驗，並向SBF強調「他正在經歷的事情不會像那樣迅速過去，如果你不小心，你很快就會成為受救者而非救援者。」

富瑞Richard Handler IG Story 

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Handler 分享8點教訓

富瑞掌舵人Handler亦分享自己對FTX事件結論、觀察和教訓。

1. 任何人發生不幸，你不會感到快樂，因為財富被摧毀，無辜的人只是太天真地過分信任人及系統而受苦，他們不了解在投資什麼以及貪婪。這可能發生在每個人身上，包括最老練的投資者和最忠實投資者

2. 適當的法規和良好的監管者對系統至關重要，當監管部門不在身邊，通常會出現非常糟糕的行為

3. 信任。誠信及透明度是任何金融服務公司（以至所有其他公司）最寶貴的資產。當信心消失時，通常非常快就會步入終局

4. 如果某些事情看起來好得令人難以置信，那可能不是真

5. 總是傾向與人會面，因為你永遠不知道（結果）

6. 如果有人需要幫助，即使你不知道是否可以幫上忙，請你試試

7. 有人說「這一次不一樣」時，但歷史總是在重演，這道理不會像壞掉的時鐘一樣（英語諺言Even a broken clock is right twice a day）。有時即使是嬰兒潮一代也可能是正確。

8. 傲慢和狂妄每次都會摧毀一切

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記者：李哲毅

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