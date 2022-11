【FTX爆煲】投行富瑞CEO：數月前察覺SBF做法不妥、曾拋橄欖枝遭「已讀不回」　嘆歷史總是在重演

虛擬資產交易所FTX爆出財務危機,拖累加密貨幣崩盤,然而冰封三尺非一日之寒,投行富瑞行政總裁Richard Handler在社交媒體透露,自己早在7月已經察覺到FTX似乎有所不妥,並在當月及9月兩度希望接觸其創辦人Sam Bankman-Fried(SBF,又稱薯條哥),分享富瑞拯救金融服務公司的經驗,但遭到SBF的零回應。

Handler表示,自己在7月曾透過第三者向SBF表達想法,稱自己團隊曾拯救富瑞、Knight Capital及FXCM等公司,並對於幫助信托機構應對擠兌有很多經驗,並向SBF強調「他正在經歷的事情不會像那樣迅速過去,如果你不小心,你很快就會成為受救者而非救援者。」

富瑞掌舵人Handler亦分享自己對FTX事件結論、觀察和教訓。

1. 任何人發生不幸,你不會感到快樂,因為財富被摧毀,無辜的人只是太天真地過分信任人及系統而受苦,他們不了解在投資什麼以及貪婪。這可能發生在每個人身上,包括最老練的投資者和最忠實投資者

2. 適當的法規和良好的監管者對系統至關重要,當監管部門不在身邊,通常會出現非常糟糕的行為

3. 信任。誠信及透明度是任何金融服務公司(以至所有其他公司)最寶貴的資產。當信心消失時,通常非常快就會步入終局

4. 如果某些事情看起來好得令人難以置信,那可能不是真

5. 總是傾向與人會面,因為你永遠不知道(結果)

6. 如果有人需要幫助,即使你不知道是否可以幫上忙,請你試試

7. 有人說「這一次不一樣」時,但歷史總是在重演,這道理不會像壞掉的時鐘一樣(英語諺言Even a broken clock is right twice a day)。有時即使是嬰兒潮一代也可能是正確。

8. 傲慢和狂妄每次都會摧毀一切