【日圓滙價】日圓兌每美元升見139.5　兌港元5.62算　市場分析日本曾兩手準備

美國通脹數據遜預期，美元回落，日圓滙價反彈，日圓兌美元最新報139.5，每百日圓兌港元報5.62。日本央行行長黑田東彥與首相岸田文雄會面後向傳媒表示，近期日圓滙價單邊快速走弱不可取，並指他已向岸田文雄表明，央行亦會密切注視金融市場及外滙市場動態。

黑田東彥並無透露會談時，岸田有否向他提出特別要求。分析認為央行行長與首相會面，視為政府與央行合作，向市場投機者發出警告。

黑田與岸田文雄在昨早舉行會面，投資市場預期雙方是先作溝通，一旦美國通脹數據出乎市場預期令日圓匯價再度急跌，日本財務省可與日本央行在行動上協調。最終美國10月CPI數據按年升7.7%，遠較市場預期為佳，美滙指數急跌超過2%，日本無需出手，日圓再次大幅貶值的憂慮亦一掃而空。

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編輯：葉志偉