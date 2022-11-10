【2022雙11】京東晚上8時啟動11.11最後促銷　蘋果開賣1分鐘成交10億人幣

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網購節日雙11正式踏入高峰，京東 （09618） 周四（10日）晚上8點開始雙11「正日活動」，京東表示開場僅1分鐘，蘋果（Apple，美：AAPL）成交額即破10億元（人民幣，下同）。
京東又透露，開場10分鐘，手機通訊品類發放補貼超10億元，小米、華為、榮耀、OPPO、iQOO、三星、等品牌成交額均按年增長超200%。
奢侈品表現繼續造好，京東稱，京東新百貨其中LVMH集團旗下BVLGARI、CELINE、FENDI、LOEWE等品牌前10分鐘成交額按年增長18倍。
此外，開場首10分鐘，京東新百貨美妝成交額按年增長100%，當中SK-II、雅詩蘭黛Estee Lauder、科顏氏、歐萊雅Kiehl's、歐舒丹L'OCCITANE等87個美妝國際品牌成交額按年增長超200%。
進口產品方面，京東稱，開場10分鐘超500個海外品牌按年增長超過100%，超150個跨境進口細分類目按年增長超過100%。
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編輯：李哲毅