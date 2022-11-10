  • 24°C
香港時間 : 20221110日 (週四) 23:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【2022雙11】京東晚上8時啟動11.11最後促銷　蘋果開賣1分鐘成交10億人幣

股市 22:51 2022/11/10

分享：

分享：

【2022雙11】京東晚上8時啟動11.11最後促銷　蘋果開賣1分鐘成交10億人幣

網購節日雙11正式踏入高峰，京東 （09618） 周四（10日）晚上8點開始雙11「正日活動」，京東表示開場僅1分鐘，蘋果（Apple，美：AAPL）成交額即破10億元（人民幣，下同）。

京東又透露，開場10分鐘，手機通訊品類發放補貼超10億元，小米、華為、榮耀、OPPO、iQOO、三星、等品牌成交額均按年增長超200%。

奢侈品表現繼續造好，京東稱，京東新百貨其中LVMH集團旗下BVLGARI、CELINE、FENDI、LOEWE等品牌前10分鐘成交額按年增長18倍。

此外，開場首10分鐘，京東新百貨美妝成交額按年增長100%，當中SK-II、雅詩蘭黛Estee Lauder、科顏氏、歐萊雅Kiehl's、歐舒丹L'OCCITANE等87個美妝國際品牌成交額按年增長超200%。

進口產品方面，京東稱，開場10分鐘超500個海外品牌按年增長超過100%，超150個跨境進口細分類目按年增長超過100%。

相關文章：

【2022雙11】阿里巴巴：淘寶直播獲多位達人明星主播加入　俞敏洪現身1小時吸150萬人觀看

【2022雙11】阿里巴巴張勇：雙11啟動首三日天貓有750個海外品牌銷售額按年增長超100%

編輯：李哲毅

港股 美股 京東集團—SW（09618） 京東（美：JD） 蘋果（Apple，美：AAPL）

上一篇文章

【日圓滙價】黑田東彥會見岸田文雄　表明會適當關注金融及外滙市場　日圓兌港元5.5算

下一篇文章

【儲局官員】費城儲行哈克：未來幾個月放緩加息步伐
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】幣災衝擊全球股市夜期挫282點　中概股指數瀉7%　美團ADR阿里美股低港4%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】幣災衝擊全球股市夜期挫282點　中概股指數瀉7%　美團ADR阿里美股低港4%（不斷更新）
【加密貨幣】一文看清FTX 香港發跡到陷入破產邊緣　去年因監管及隔離措施將總部遷出港
【加密貨幣】一文看清FTX 香港發跡到陷入破產邊緣　去年因監管及隔離措施將總部遷出港
【Meta裁員】Meta狠心裁員　朱克伯格道歉　對元宇宙仍一往無前
【Meta裁員】Meta狠心裁員　朱克伯格道歉　對元宇宙仍一往無前
【美股開市】美國10月通脹遠低於市場預期　美滙指數跌穿109　道指升909點 　納指升4.9%（不斷更新）
【美股開市】美國10月通脹遠低於市場預期　美滙指數跌穿109　道指升909點 　納指升4.9%（不斷更新）
【加密貨幣】幣安據報發現「財務黑洞」放棄收購、FTX或破產　FTX：切勿入金（第四版）
【加密貨幣】幣安據報發現「財務黑洞」放棄收購、FTX或破產　FTX：切勿入金（第四版）
【港股北水+夜期】美加息壓力紓緩+內地研優化防疫　夜期抽升580點（不斷更新）
【港股北水+夜期】美加息壓力紓緩+內地研優化防疫　夜期抽升580點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款