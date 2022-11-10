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【美國經濟】美國最新失業金數據高於預期 上周初領失業金人數升至22.5萬人

環球政經 22:13 2022/11/10

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美國勞工部周四（10 日）公布最新失業金數據，截至 11月5日，經調整後的上周初領失業金人數達22.5萬人，高於市場預期的22萬人。

根據截至 11月5日的最新數據，修正後前值報21.8萬人，4周移動平均值報 21.87 萬人。

同場加映﹕【青姐話】要跌托唔起 要升勒唔住

若截至10月29日當周，經調整後美國續領失業金人數報49.3萬人，高於市場預期的145萬人，4周移動平均值報141.75萬人。

【大行報告】 一文看盡中銀香港友邦績後 大行最新評級和目標價【見下頁

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記者：何珊如

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