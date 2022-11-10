【AAPL】蘋果投放4.5億美元 建立緊急衛星通訊功能

蘋果公司 （美：AAPL） 周四 （10 日） 公布，將投入4.5億美元，與多家美國企業合作，以支援其最新的緊急衛星簡訊功能，當中以Globalstar（美：GSAT）占大部分資金。

蘋果未有買入Globalstar股權，但承諾會為其設備及服務營運付費。資金將會用於衛星費用，以及為地面基地台配置蘋果設計的新型天線。

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蘋果於發表最新iPhone 14時已宣布，新電話將帶有衛星緊急SOS功能。用戶即使不在電信商基地台範圍內，仍可連接至Globalstar的24顆低地軌道衛星以取得緊急服務。相關功能將在iPhone 軟體更新後推出。

但因該項服務並不是完全自動化，需要Globalstar 近300名員工以人工轉接，故該功能在推出2年內免費，蘋果則保留以後收費的可能性。

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責任編輯：何珊如