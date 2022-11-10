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【美國通脹】美國10月CPI按年增7.7%　低於市場預期

環球政經 21:47 2022/11/10

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美國10月CPI按年升7.7%，低於預計的7.9%，並遠低於上月的8.2%。核心CPI升6.3%，同樣低於預期的6.5%，較前值的6.6%為低。

數據引發市場對通脹已經見頂的希望，三大指數期貨飆升。道瓊斯工業平均指數期貨上漲844 點，或2.6%。標準普爾500指數期貨漲3%，而納斯達克 指數期貨上漲超過3.7%。

同場加映：【溫股知新】若有智慧 不如趁勢

美國國債孳息率全線下跌，10年期國債孳息率跌0.18厘至3.946%。2年期國債孳息率亦下跌0.23厘至 4.395%。

【延伸閱讀】市場續炒通關 恒指全日再升435點 高盛推薦11隻通關概念股　【下一頁

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同場加映：【青姐話】要跌托唔起 要升勒唔住

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

 

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