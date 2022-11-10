【美國通脹】美國10月CPI按年增7.7%　低於市場預期

美國10月CPI按年升7.7%，低於預計的7.9%，並遠低於上月的8.2%。核心CPI升6.3%，同樣低於預期的6.5%，較前值的6.6%為低。

數據引發市場對通脹已經見頂的希望，三大指數期貨飆升。道瓊斯工業平均指數期貨上漲844 點，或2.6%。標準普爾500指數期貨漲3%，而納斯達克 指數期貨上漲超過3.7%。

同場加映：【溫股知新】若有智慧 不如趁勢

美國國債孳息率全線下跌，10年期國債孳息率跌0.18厘至3.946%。2年期國債孳息率亦下跌0.23厘至 4.395%。

【延伸閱讀】市場續炒通關 恒指全日再升435點 高盛推薦11隻通關概念股 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

同場加映：【青姐話】要跌托唔起 要升勒唔住

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠