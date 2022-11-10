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【美國加息】埃文斯：考慮到滯後效應　儲局是時候放緩加息步伐

環球政經 21:22 2022/11/10

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芝加哥聯邦儲備銀行行長埃文斯（Charles Evans）表示，即使未來通脹數據令聯儲局感到意外，但由於現時利率已經升到很高，現在是時候開始放緩加息步伐。

埃文斯接受外媒訪問時稱，「我認為盡快調整步伐有好處的」他希望即使不是當下，也是在不久之後，通脹形勢將開始逆轉並朝著2%的目標回落。但如果聯儲局不開始考慮調整步伐，鑒於滯後效應，每次收到令人失望的通脹報告後，就大幅提高利率，那麼就會導致聯邦基金利率非常高。

同場加映：【溫股知新】若有智慧 不如趁勢

他承認，在今年收緊貨幣政策時，出現後知後覺的情況。但他亦擔心，未來幾個月進一步加息太快，會增加經濟下滑的風險，他又警告聯儲官員，最終可能會發現通脹率再次低於2%的目標。他指，如果聯儲局要想盡快達到2%，意味著通脹有可能跌破2%。他認為，若通脹大幅低於2%，或很難使其再次回升。

坐鎮聯邦儲備銀行行長15年的埃文斯將於1月退休，他一直是聯儲局最鴿派的決策者之一。

【延伸閱讀】市場續炒通關 恒指全日再升435點 高盛推薦11隻通關概念股　【下一頁

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同場加映：【青姐話】要跌托唔起 要升勒唔住

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

 

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