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【中芯業績】中芯第三季毛利率按年上升　預期第四季受美國措施影響

股市 21:09 2022/11/10

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【中芯業績】中芯第三季毛利率按年上升　預期第四季受美國措施影響

恒指成份股中芯國際 （00981） 公布截至9月底止第三季業績，銷售收入19.07億美元，按年增長34.7%，按季則增長0.2%；純利4.7億美元，按年升46.5%，按季跌8.5%。毛利率38.9%，按年增5.8個百分點，按季跌0.5個百分點。

中芯發布第四季指引，收入按季跌13%至15%，毛利率介乎30%至32%。因受手機、消費領域需求疲弱，疊加部分客戶需要緩衝時間，解讀美國出口管制新規而帶來的影響。

根據前三季度業績和四季度指引中值， 公司全年收入預計在73億美元左右，按年增長約34%，毛利率預計在38%左右。全年資本支出計畫從50億美元上調為66億美元。

關於近期美國更新修訂的出口管制規則，根據初步解讀，該新規對公司的生產運營有不利影響，公司與供應商保持密切溝通，對新規中一些概念的釐清，以及對公司的影響評估工作仍在持續進行中。

中芯指出，第三季出貨量略有下降，但平均銷售單價因產品 組合優化小幅上升，由於外部需求下行，內部部分工廠進行了歲修，同時折合8吋月產能按季增長了 3.2 萬片，產能利用率為 92.1%，較上季度下降了5個百分點。

【芯片股】半導體板塊午後造好　華虹半導體彈近7%、中芯國際揚4%

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記者：譚志偉

港股 業績公布 中芯國際（00981）

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