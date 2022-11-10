【FTX】加密貨幣交易所FTX財務危機持續惡化 創辦人SBF身家縮水94%

加密貨幣交易所FTX遭遇資金危機，原先有望由全球最大的加密貨幣交易所幣安（Binance）收購，但近日幣安以「FTX不正確的管理客戶資產，可能引起美國監管機構介入」為由，決定中止併購案，引發加密貨幣交易市場的恐慌情緒，而FTX創辦人Sam Bankman-Fried的身家更是蒸發了逾94%。

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根據2022年4月《福布斯》的全球億萬富豪排行榜（The Forbes World's Billionaires 2022），SBF曾一度以240億美元（約1872億元）身家，在全球富豪排名當中排第60位，截至周日（6日）之前，仍然擁有156億美元身家（約1217億元），然而目前SBF的身家已經跌至8.6億美元（約67.2億元），並在《福布斯》全球億萬富豪即時排行榜當中消失。

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根據外媒報導，FTX負債與資產的缺口高達數十億美元，甚至可能超過60億。而美國金融監管機構正在調查陷入困境的加密貨幣交易平台FTX.com是否妥善處理了客戶資金，及其與Sam Bankman-Fried加密貨幣帝國中其他實體的關係。

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記者：鄭日棱