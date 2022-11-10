▲ 【風險管理】工銀亞洲成本港首家獲頒ISO 37301合規管理體系金融機構

工銀亞洲近日獲英國標準協會（BSI）頒發ISO 37301合規管理體系認證證書，成為香港首家獲ISO 37301標準認證的之金融機構，工銀亞洲稱，此舉足證其合規風險管理方面的努力和資源投入取得成效，已達到國際標準要求。

工行今年7月至9月期間委託國際認證評審服務提供商BSI，對工行及工銀亞洲在內的四家境外機構開展ISO 37301合規管理體系國際標準認證項目，涵蓋反洗錢、反腐敗、涉敏風險、內部交易與關聯交易、外包管理、消費者權益保護、信息安全、環境與社會風險等八個合規領域。

BSI認為工銀亞洲具備完善的合規治理組織結構，各級管理層對合規高度重視，建立了良好的合規體系和有效運行管理，良好的合規文化建設保障了合規管理績效，因而評定工銀亞洲的合規管理水平已達到ISO 37301合規管理體系的要求。

工銀亞洲副主席、執行董事兼行政總裁武龍表示，工銀亞洲一向高度重視合規經營和管理績效，並致力於行內建立良好的合規文化，稱一套國際化、標準化的管理框架有助該行複雜多變的外部環境中進一步增強競爭力，提升客戶和合作夥伴的信任。

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