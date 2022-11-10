  • 24°C
香港時間 : 20221110日 (週四) 21:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【風險管理】工銀亞洲成本港首家獲頒ISO 37301合規管理體系金融機構

股市 20:44 2022/11/10

分享：

分享：

【風險管理】工銀亞洲成本港首家獲頒ISO 37301合規管理體系金融機構

工銀亞洲近日獲英國標準協會（BSI）頒發ISO 37301合規管理體系認證證書，成為香港首家獲ISO 37301標準認證的之金融機構，工銀亞洲稱，此舉足證其合規風險管理方面的努力和資源投入取得成效，已達到國際標準要求。

工行今年7月至9月期間委託國際認證評審服務提供商BSI，對工行及工銀亞洲在內的四家境外機構開展ISO 37301合規管理體系國際標準認證項目，涵蓋反洗錢、反腐敗、涉敏風險、內部交易與關聯交易、外包管理、消費者權益保護、信息安全、環境與社會風險等八個合規領域。

BSI認為工銀亞洲具備完善的合規治理組織結構，各級管理層對合規高度重視，建立了良好的合規體系和有效運行管理，良好的合規文化建設保障了合規管理績效，因而評定工銀亞洲的合規管理水平已達到ISO 37301合規管理體系的要求。

工銀亞洲副主席、執行董事兼行政總裁武龍表示，工銀亞洲一向高度重視合規經營和管理績效，並致力於行內建立良好的合規文化，稱一套國際化、標準化的管理框架有助該行複雜多變的外部環境中進一步增強競爭力，提升客戶和合作夥伴的信任。

相關文章：

【銀行定存】工銀亞洲推新客定存優惠　港元定存最高3.6厘年利率

【財富管理】工銀亞洲於粉嶺皇后山開設分行　服務區內3萬名居民

金融機構 風險管理 工銀亞洲

上一篇文章

【ESG】會計師公會ACCA與CFA推氣候金融課程

下一篇文章

【港股反彈】習近平主持會議　研優化防控工作20條措施
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【加密貨幣】一文看清FTX 香港發跡到陷入破產邊緣　去年因監管及隔離措施將總部遷出港
【加密貨幣】一文看清FTX 香港發跡到陷入破產邊緣　去年因監管及隔離措施將總部遷出港
【Meta裁員】Meta狠心裁員　朱克伯格道歉　對元宇宙仍一往無前
【Meta裁員】Meta狠心裁員　朱克伯格道歉　對元宇宙仍一往無前
【美股期貨】美國10月通脹遠低於市場預期　美滙指數回落　美債息穿4厘　道指期貨升882點
【美股期貨】美國10月通脹遠低於市場預期　美滙指數回落　美債息穿4厘　道指期貨升882點
【港股北水+夜期】內地研優化防疫措施　恒指夜期抽升140點（不斷更新）
【港股北水+夜期】內地研優化防疫措施　恒指夜期抽升140點（不斷更新）
【加密貨幣】幣安據報發現「財務黑洞」放棄收購、FTX或破產　FTX：切勿入金（第四版）
【加密貨幣】幣安據報發現「財務黑洞」放棄收購、FTX或破產　FTX：切勿入金（第四版）
【恒指夜期+ADR】幣災衝擊全球股市夜期挫282點　中概股指數瀉7%　美團ADR阿里美股低港4%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】幣災衝擊全球股市夜期挫282點　中概股指數瀉7%　美團ADR阿里美股低港4%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款