  • 24°C
香港時間 : 20221110日 (週四) 21:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股反彈】習近平主持會議　研優化防控工作20條措施

股市 20:35 2022/11/10

分享：

分享：

【港股反彈】習近平主持會議　研優化防控工作20條措施

中共中央政治局常務委員會召開會議，由中共中央總書記習近平主持會議並發表重要講話，會議聽取新冠肺炎疫情防控工作滙報，研究部署進一步優化防控工作的20條措施。

會議指出，當前新冠病毒仍在持續變異，全球疫情仍處於流行態勢，國內新發疫情不斷出現。中國是人口大國，脆弱人群數量多，地區發展不平衡，醫療資源總量不足，一些地區的疫情還有一定規模。受病毒變異和冬春季氣候因素影響，疫情傳播範圍和規模有可能進一步擴大，防控形勢仍然嚴峻，必須保持戰略定力，科學精準做好疫情防控各項工作。

會議強調，要完整、準確、全面貫徹落實黨中央決策部署，堅定不移堅持人民至上、生命至上，堅定不移落實「外防輸入、內防反彈」總策略，堅定不移貫徹「動態清零」總方針，按照疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全的要求，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，最大程度保護人民生命安全和身體健康，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。

會議指出，要適應病毒快速傳播特點，切實落實「四早」要求，以快制快，避免戰線擴大、時間延長。要集中力量打好重點地區疫情殲滅戰，採取更為堅決、果斷措施攻堅，盡快遏制疫情擴散蔓延，盡快恢復正常生產生活秩序，決不能等待觀望、各行其是。

要堅持科學精準防控，提高防疫工作的有效性，準確分析疫情風險，進一步優化調整防控措施，在隔離轉運、核酸檢測、人員流動、醫療服務、疫苗接種、服務保障企業和校園等疫情防控、滯留人員疏解等方面採取更為精準的舉措。

要大力推進疫苗、藥物研發，提高疫苗、藥物有效性和針對性。

要在落實各項防疫舉措的同時加強分析研判，必要的防疫舉措不能放鬆，既要反對不負責任的態度，又要反對和克服形式主義、官僚主義，糾正「層層加碼」、「一刀切」等做法。

要全力做好人民群眾生產生活服務保障，切實滿足疫情處置期間群眾基本生活需求，保障看病就醫等基本民生服務，加大對老弱病殘等特殊群體的關心幫助力度，解決好人民群眾實際困難，盡力維護正常生產工作秩序。

要做好重點人群疫苗接種等工作，築牢疫情防控屏障。

【港股反彈】傳聞落空券商料股市周一回吐　高盛看好明年開放

【港股反彈】消息落空繼續憧憬　四大板塊獲看好

【港股反彈】內地今午3時開防疫記者會　路透：中國可能將縮短入境隔離至7或8日

【港股反彈】內地再傳動態清零很快發生很大、實質變化　刺激港股曾狂彈千點

【港股反彈】「復工委員會」微博及微信被禁搜尋　中港股市造好因內地傳設「復工委員會」

記者：譚志偉

港股 貨幣政策 財政政策 經濟數據表現 新冠肺炎疫情 疫情 中共中央政治局 經濟 習近平

上一篇文章

【風險管理】工銀亞洲成本港首家獲頒ISO 37301合規管理體系金融機構

下一篇文章

【新股IPO】子不語2420暗盤一手帳面最多賺330元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【加密貨幣】一文看清FTX 香港發跡到陷入破產邊緣　去年因監管及隔離措施將總部遷出港
【加密貨幣】一文看清FTX 香港發跡到陷入破產邊緣　去年因監管及隔離措施將總部遷出港
【Meta裁員】Meta狠心裁員　朱克伯格道歉　對元宇宙仍一往無前
【Meta裁員】Meta狠心裁員　朱克伯格道歉　對元宇宙仍一往無前
【美股期貨】美國10月通脹遠低於市場預期　美滙指數回落　美債息穿4厘　道指期貨升882點
【美股期貨】美國10月通脹遠低於市場預期　美滙指數回落　美債息穿4厘　道指期貨升882點
【港股北水+夜期】內地研優化防疫措施　恒指夜期抽升140點（不斷更新）
【港股北水+夜期】內地研優化防疫措施　恒指夜期抽升140點（不斷更新）
【加密貨幣】幣安據報發現「財務黑洞」放棄收購、FTX或破產　FTX：切勿入金（第四版）
【加密貨幣】幣安據報發現「財務黑洞」放棄收購、FTX或破產　FTX：切勿入金（第四版）
【恒指夜期+ADR】幣災衝擊全球股市夜期挫282點　中概股指數瀉7%　美團ADR阿里美股低港4%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】幣災衝擊全球股市夜期挫282點　中概股指數瀉7%　美團ADR阿里美股低港4%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款