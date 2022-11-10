【冬日好去處】東薈城名店倉 x 珍寶珠 設6大潮人打卡必到互動裝置 包括5米高「珍寶繽FUN熱氣球」

今個聖誕，東薈城名店倉將與世界知名糖果品牌Chupa Chups珍寶珠破天荒創意聯乘，於本月22日至下年1月2日期間攜手推出「FUNtastic World」主題活動，讓大小朋友親身體驗珍寶珠製作過程，歡度甜蜜又好玩的歡樂聖誕。場內特設6個色彩繽紛、潮人打卡必到的珍寶珠互動裝置，包括二樓天橋的5米高「珍寶繽FUN熱氣球」、二樓中庭廣場「滿FUN棒棒學堂」內的6米高沉浸式「滿FUN棒棒禮堂」、甜香滿溢的「棒棒糖製造機」、網紅必到的「奪目滿FUN包裝站」、小朋友至愛的「超巨型珍寶珠」，以及二樓鄰近cdf Beauty的「棒棒糖繽FUN牆」，全場散發著甜蜜歡樂氣氛，共享甜絲絲幸福感。顧客更可登入手機遊戲齊齊啟動Lolly電子學生證，展開多個互動課堂任務，集齊電子珍寶珠蓋章即可換領限量版珍寶珠香薰座乙座。

【溫股知新】若有智慧 不如趁勢

此外，場內更設有全港首間集海外產品「珍寶珠無限FUN快閃店」，發售近60款主題精品如護膚品、家品、文具精品及糖果等，當中更有商場獨家聯乘文具用品及精選泰國版貨品首度正式於香港發售，收藏價值極高。而CLUB CG會員於場內消費滿指定金額更可換領多款「東薈城名店倉x 珍寶珠」限定派對禮品如聖誕串串燈、軟綿綿地毯及閃炫唱K神器以及高達港幣700元指定商戶無消費門檻現金券，另更可憑1,000會員積分換領「東薈城名店倉x珍寶珠」限量版手機支架。

東薈城名店倉將化身成「滿FUN棒棒學堂」，為全港粉絲帶來難忘的FUN-cation。大家將可登上5米高「珍寶繽FUN熱氣球」，拍下甜蜜又趣怪的照片，為驚喜旅程留下開心憶記，正式啟航展開糖果製作之旅。顧客只需以手機掃描2樓中庭廣場及天橋的指定QR碼，即可啟動「Lolly電子學生證」，化身繽FUN糖果師，暢遊多個主題打卡區挑戰糖果製作任務，集齊4個珍寶珠蓋章並下載TAIKOO+手機應用程式及登記成為CLUB CG準會員或出示電子會員卡，即可換領限量版珍寶珠香薰座。

「滿FUN棒棒學堂」6大打卡區：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

「滿FUN棒棒學堂」裝置詳情：

地點： 東薈城名店倉二樓中庭廣場、二樓天橋及二樓鄰近cdf Beauty（275號舖） 日期： 2022年11月22日至2023年1月2日 時間： 每日早上10時至晚上10時

「Lolly 電子學生證」獎品換領詳情：

地點： 東薈城名店倉二樓中庭廣場—校務處 日期： 2022年11月22日至2023年1月2日 時間： 每日中午12時至晚上7時

珍寶珠狂迷注意，全港首間集海外產品的「珍寶珠無限FUN快閃店」正式登陸東薈城名店倉，發售近60款主題精品，場內有珍寶珠泰國版產品首度於香港發售，當中包括女生們至愛的身體噴霧、潤膚乳及洗澡用品等，以及聖誕送禮必備的家品如香水香包及香薰蠟燭等，為摯愛送上甜蜜驚喜！除了多款經典珍寶珠糖果外，更有一系列商場獨家發售的珍寶珠主題文具精品如文件夾及原子筆等，珍寶珠迷萬勿錯過。

「珍寶珠無限FUN快閃店」詳情：

地點： 東薈城名店倉二樓鄰近cdf Beauty（275號舖） 日期： 2022年11月22日至2023年1月2日 時間： 每日中午12時至晚上9時

由2022年12月1日起至27日，CLUB CG會員於東薈城名店倉指定商戶以電子貨幣即日消費滿指定金額，即可換領多款「東薈城名店倉 x 珍寶珠」限量版聖誕禮品及高達700元指定商戶無消費門檻現金券。非CLUB CG會員亦可憑2,000元或以上合資格之即日單一電子消費，即場登記成為CLUB CG會員並參與獎賞禮遇。

FUNtastic聖誕獎賞換領詳情：

地點：東薈城名店倉一樓禮物換領處（鄰近Skechers Outlet - 101E號舖） 日期：2022年12月1日起至27日（或換完即止） 時間：每日早上10時至晚上10時

即日電子消費金額* 「 東薈城名店倉 x 珍寶珠」 限量版聖誕禮品及指定商戶無消費門檻之現金券 2,000元（單一收據） 聖誕串串燈一組 （每組10個燈泡） 6,000元（最少一張2,000元或以上之收據） 軟綿綿地毯一張及200元指定商戶現金券 10,000元（最少一張2,000元或以上之收據） 閃炫唱K神器一支及500元指定商戶現金券

CLUB CG 會員更可憑1,000積分換領限量版「東薈城名店倉 x 珍寶珠」 手機支架乙個，讓你自帶FUNtastic氣場。

CLUB CG會員獨家禮遇換領詳情：

地點：東薈城名店倉二樓顧客服務中心 日期：2022年12月1日起至31日（或換完即止） 時間：每日早上10時至晚上10時

所需 CLUB CG 會員積分 禮品 1,000分 「東薈城名店倉 x 珍寶珠」 手機支架乙個

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【青姐話】要跌托唔起 要升勒唔住

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：嚴浩文