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【熱銷新盤】錦上路站柏瓏I主力柱需拆卸重建　發展商：已要求全面檢查　整體工程進度不受影響

股樓投資 19:45 2022/11/10

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有消息指，由信置(00083)、嘉華(00173)及中國海外(00688)合作發展的錦上路站上蓋物業柏瓏1期，因施工時未依從圖則，位於轉力層底下的8條主力柱，其結構力度不足。

信置回應指，本公司一貫非常重視項目質素，貫徹既定品質管理系統。項目的地盤監督團隊於10月中旬至下旬進行例行檢查期間，發現部分工序與審批圖則稍有出入，已要求全面檢查及跟進，包括於相關位置分別進行修正方案或設計更新方案，而有關方案已獲註冊結構工程師同意。施工期間，團隊已做妥防塵及防噪音等保護措施。整體項目工程進度不會受到影響。

港鐵公司（00066）就回應指，已接獲項目發展商的通報，亦知悉有關的跟進方案。公司已要求發展商嚴謹處理。

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撰文 : 蔡子俊

中國海外發展（00688） 信和置業（00083） 一手市場 柏瓏 柏瓏I 嘉華

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