【機迷熱話】《決勝時刻》增新舉報系統　違規者將於動視暴雪遊戲中禁言

電玩遊戲《決勝時刻》系列的最新作品《決勝時刻：現代戰爭II 2022》已於上月底上架，連帶推出的還有最新的「反惡意言論」舉報機制。《決勝時刻》開發商動視暴雪表示，發佈有冒犯性言論的玩家，可能會被禁止在旗下所有遊戲中發言。

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動視暴雪上周撰文指，為打擊遊戲內的惡意行為，和提供更多舉報方法，將會在新推出的《決勝時刻：現代戰爭II 2022》中，引入全新的遊戲內建報告系統。玩家可從各種不同的細項中，選擇要舉報的內容，如文字聊天、冒犯性言論等，系統亦支援玩家詳細寫下事發經過及細節，再交由動視暴雪旗下的管理團隊進行審核。

如果有玩家被證實曾在語音聊天室發表冒犯言論，動視暴雪已允許審核團隊，將該玩家從旗下所有遊戲的全球伺服器中徹底「靜音」。此外，在遊戲內的文字聊天室亦屬監管範圍內，違者也會遭到禁言。

不同意條款 無法進入遊戲

針對相關監管，動視暴雪已在玩家進入遊戲前，向其展示了新的行為守則（Code of Conduct），當玩家點選「同意」，則代表允許動視暴雪對違規者（可能是該玩家本人）進行懲處。若玩家不同意相關安排，便不能繼續遊戲。

動視暴雪表示，相關的舉報功能將會成為未來所有《決勝時刻》遊戲的基礎，「對抗惡意言論是一場持久戰。我們將繼續努力使《決勝時刻》對所有人公平和有趣，也期待能夠在這領域中取得進步。」

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責任編輯：殷凱怡

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