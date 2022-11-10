▲ 【美心股東】DFI：美心第三季盈利顯著改善、餐廳人流增加 集團第三季可比較銷售較上半年上升

DFI（前稱：牛奶國際）表示，集團第三季基本利潤較上半年有所改善，附屬公司、健康及美容、便利容及IKEA業務的可比較銷售均較上半年出現強勁增長，但大致被雜貨零售業務盈利下滑所抵銷。DFI指，雖然第三季業績令人鼓舞，但受到出行限制持續，邊境仍有限制，加上通脹壓力，將對集團業務有負面衝擊。

DFI指，持股50%的美心集團第三季盈利較上半年顯著改善，主要受到餐廳人流增加及月餅銷售理想帶動，整體盈利能力按年持平。

萬寧香港業務銷售錄得強勁增長

至於健康及美容業務，第三季可比較銷售出現雙位數增長，其中萬寧香港業務銷售錄得強勁增長，因到店執行效益高及市場佔有率上升所致。

DFI稱，整體雜貨零售第三季可比較銷售受到出行回復正常化，以及去年需求激增的高基數所拖累，當中北亞地區可比較銷售持平，東南亞則受到在家煮食減少而出現銷售下降，同時通脹壓力上升亦削弱消費者情緒。集團季內整體雜貨零售受到產品成本、經營成本及電商成本上升所拖累。

便利店業務方面，隨防疫限制放寬甚至撤銷，香港、澳門及新加坡可比較銷售改善，但中國南部銷售則受到出行限制及封城的負面影響，整體銷售情緒改善，期內可比較銷售出現增長。

相關文章：【惠康母企】DFI零售中期盈轉虧、美心上半年蝕2600萬美元 yuu會員逾400萬人

相關文章：【惠康母企】DFI零售集團：囤貨潮刺激惠康首季表現 堂食限制對美心產生重大不利影響 料今年業績倒退

編輯：陳韻妍