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【37年一遇】特朗普二女Tiffany周末海湖莊園出嫁 撞正11月罕見颶風

環球社會熱點 08:35 2022/11/11

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美國前總統特朗普二女Tiffany將於周六（12日），在佛羅里達州海湖莊園出嫁。一級颶風「妮科爾」周四（10日）登陸佛州，打亂Tiffany為500名賓客安排好的行程，更憂慮周五（11日）無法如期舉行歡迎宴會。

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現年29歲的Tiffany Trump周六與年輕4歲的尼日利亞富二代喜結連理，將於父親特朗普（Donald Trump）名下、位於佛羅里達州的海湖莊園舉行婚禮，據報有500名賓客受邀參加。

但「天公不造美」，一級颶風「妮科爾」（Chloe）周四晚上登陸佛州，當局下令包括海湖莊園地區居民疏散，棕櫚灘國際機場亦已關閉，所有航班取消。消息人士指，所有俱樂部員工已疏散回家，但Tiffany與部分早到的賓客滯留酒店內。

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據悉Tiffany已取消原定為賓客安排的行程；她原定周五舉辦晚宴賓客，但颶風打亂原定計劃，憂慮無時間及人手籌備當日晚宴，使Tiffany陷入一片混亂。

雖然天氣惡劣，但Tiffany親生母親Marla Maples、繼母梅拉尼婭（Melania Trump）、同父異母姊姊伊萬卡（Ivanka Trump）等家族成員已提前到場幫忙，眾人關係融洽，更在IG上載多張合照。

佛羅里達州很少在十一月受颶風吹襲，對上一次已是1985年。

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責任編輯：郭麗明

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