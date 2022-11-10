【CBDC】中銀香港：數字人民幣是香港作為離岸人民幣業務中心的必要基礎設施

中銀香港 （02388） 在「央行數字貨幣的最新發展與未來展望」大師班中，探討央行數字貨幣的發展與未來展望，並展示數字人民幣跨境技術測試的進展，以及成功以央行數碼貨幣為跨境支付及外滙交易進行真實結算的mBridge項目的相關案例研究及啟發。

中銀香港數字貨幣專項工作組總經理黃金岳認為，香港是全球離岸人民幣的業務樞紐，與內地的經貿往來頻繁，人員跨境流動也十分密集，長遠來看，數字人民幣是香港作為離岸人民幣業務中心的必要基礎設施。

就mBridge項目，中銀香港資訊科技總監鄭松岩指，該行在項目試行過程中，從試用場景業務種類、交易量、交易對手地區等多個維度作出嘗試，並與中國、阿聯酋、泰國的6家商業銀行開展了真實CBDC跨境交易。今次通過貨幣橋mBridge進行發行與回收、跨境轉賬、流動性管理、貨幣兌換等功能點，並與不同內地和境外同業緊密合作，成功完成真實交易試點測試。

盤谷銀行表示，該行從2018年開始參與由泰國中央銀行帶領的Inthanon項目，現已發展成mBridge項目。以區塊鏈為基礎的央行數字貨幣有助提升銀行運營效率及客戶體驗，而法律和監管架構對央行數字貨幣的發展亦至關重要。

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編輯：胡學能