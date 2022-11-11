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美國右翼極端主義抬頭 有毒陰謀論腐蝕政治

環球政治 16:05 2022/11/11

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美國眾議院議長佩洛西丈夫於中期選舉前遇襲，事件震驚政界，也令人日益憂慮右翼極端主義與一連串陰謀論會腐蝕美國政治。

...

撰文 : 鄭錦玲

欄名 : 國金好書

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