美國右翼極端主義抬頭 有毒陰謀論腐蝕政治 環球政治 16:05 2022/11/11 分享： 分享： 美國眾議院議長佩洛西丈夫於中期選舉前遇襲，事件震驚政界，也令人日益憂慮右翼極端主義與一連串陰謀論會腐蝕美國政治。 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 鄭錦玲 欄名 : 國金好書 相關文章 【美國中期選舉】清談節目齊嘲共和黨選情 「只有粉紅流水」 今日 【美國中期選舉】清談節目齊嘲共和黨選情 「只有粉紅流水」 【美國中期選舉】共和黨唔撐特朗普2024年選總統 要求退位讓賢 2022/11/10 【美國中期選舉】共和黨唔撐特朗普2024年選總統 要求退位讓賢 【美國中期選舉】眾議員選前患癌病逝 仍高票連任 2022/11/10 【美國中期選舉】眾議員選前患癌病逝 仍高票連任 【美國中期選舉】特朗普輸打贏要 為一事怪老婆梅拉尼婭 2022/11/10 【美國中期選舉】特朗普輸打贏要 為一事怪老婆梅拉尼婭 【美國中期選舉】拜登慶幸「紅潮」未現 認有意爭取連任 2022/11/10 【美國中期選舉】拜登慶幸「紅潮」未現 認有意爭取連任 你可能感興趣 【美國中期選舉】清談節目齊嘲共和黨選情 「只有粉紅流水」 今日 09:05 【美國中期選舉】清談節目齊嘲共和黨選情 「只有粉紅流水」 【美國中期選舉】共和黨唔撐特朗普2024年選總統 要求退位讓賢 17:17 2022/11/10 【美國中期選舉】共和黨唔撐特朗普2024年選總統 要求退位讓賢 【美國中期選舉】眾議員選前患癌病逝 仍高票連任 14:07 2022/11/10 【美國中期選舉】眾議員選前患癌病逝 仍高票連任 最新專欄文章 更多 英自由黨興衰 保守黨恐重蹈覆轍 2022/11/05 英自由黨興衰 保守黨恐重蹈覆轍 英國自由黨發展興衰 保守黨恐重蹈覆轍 2022/11/04 英國自由黨發展興衰 保守黨恐重蹈覆轍 地緣政治角力 芯片競賽左右大局 2022/10/29 地緣政治角力 芯片競賽左右大局 芯片成地緣政治勢力競技場 源何中國較日韓更具優勢？ 2022/10/28 芯片成地緣政治勢力競技場 源何中國較日韓更具優勢？ 德國臨能源危機 緣何仍堅持廢核？ 2022/10/22 德國臨能源危機 緣何仍堅持廢核？ 選舉 地緣政治 政治 特朗普 美國 美國共和黨 美國民主黨 總統大選