▲ 【2022雙11】阿里巴巴：淘寶直播獲多位達人明星主播加入 俞敏洪現身1小時吸150萬人觀看

內地盛行直播電商，阿里巴巴 （09988） 稱，今年天貓雙11獲多位明星主播加入淘寶直播，第一波售賣期開始當晚（10月31日晚8時）新東方創辦人俞敏洪現身「新東方好老師」淘寶直播間，未有賣貨反而做教育直播，在一個小時的直播里最終吸引了150萬人觀看。

淘寶直播負責人程道放表示，今年以來淘寶直播以內容為核心，加上新加入的優秀直播主持、MCN直播機構，成為淘寶直播穩健的腰部力量。

今年「錘子科技」創辦人羅永浩加入淘寶直播間，阿里透露，羅永浩直播間觀看人次超1,000萬，粉絲累計達到609萬。

進口商品需求持續旺盛，今年雙11期間，天貓國際舉辦24小時全球聯播活動，遍佈全球五大洲的海外商家在11月4日當天舉行接力直播。

第一波售賣期期間，家電和高端美妝品牌的直播間表現突出，當中海爾天貓官方旗艦店直播間開播僅20分鐘，成交額破1億元人民幣。

相關文章：

【2022雙11】阿里巴巴張勇：雙11啟動首三日天貓有750個海外品牌銷售額按年增長超100%

【解碼｜2022雙11】彭博研究：阿里巴巴「雙11」 GMV或跌1.5% 因受累内地清零政策 京東則有望增8%

編輯：李哲毅