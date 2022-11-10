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【2022雙11】阿里巴巴：淘寶直播獲多位達人明星主播加入　俞敏洪現身1小時吸150萬人觀看

股市 18:33 2022/11/10

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【2022雙11】阿里巴巴：淘寶直播獲多位達人明星主播加入　俞敏洪現身1小時吸150萬人觀看

內地盛行直播電商，阿里巴巴 （09988） 稱，今年天貓雙11獲多位明星主播加入淘寶直播，第一波售賣期開始當晚（10月31日晚8時）新東方創辦人俞敏洪現身「新東方好老師」淘寶直播間，未有賣貨反而做教育直播，在一個小時的直播里最終吸引了150萬人觀看。

淘寶直播負責人程道放表示，今年以來淘寶直播以內容為核心，加上新加入的優秀直播主持、MCN直播機構，成為淘寶直播穩健的腰部力量。

今年「錘子科技」創辦人羅永浩加入淘寶直播間，阿里透露，羅永浩直播間觀看人次超1,000萬，粉絲累計達到609萬。

進口商品需求持續旺盛，今年雙11期間，天貓國際舉辦24小時全球聯播活動，遍佈全球五大洲的海外商家在11月4日當天舉行接力直播。

第一波售賣期期間，家電和高端美妝品牌的直播間表現突出，當中海爾天貓官方旗艦店直播間開播僅20分鐘，成交額破1億元人民幣。

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編輯：李哲毅

港股 阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴

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