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【業績｜電動車】蔚來大彈13%　第三季經調整虧損41億人幣、按年擴大5倍　料第4季交付量增7成至9成

股市 09:44 2022/11/11

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【業績｜電動車】蔚來第三季經調整虧損41億人幣、按年擴大5倍　料第4季交付量增7成至9成

蔚來 （09866） 公布第三季業績，在上季交付量按年增29%至31,607輛情況下，蔚來上季收入總額按年增32.6%至130億元（人民幣，下同），季度經營虧損按年擴大2.9倍至38.7億元，經調整淨虧損按年擴大5.1倍至34.99億元。

蔚來大彈13.7%，報80元。

蔚來第三季毛利率為13.3%，去年同期為20.3%，今年第二季為13.0%。公司指，主要由於具有 高銷售毛利率的新能源汽車積分銷售產生的收入減少，車輛毛利率下跌，以及能源及服務網絡投資擴大導致其他銷售毛利率下降。

蔚來料第4季交付4.3萬至4.8萬輛　增長明顯加快

蔚來預計，今年第4季車輛交付量達4.3萬至4.8萬輛，相當於按年增幅加快到71.8%至91.7%；季度收入總額可達173.68億至192.25億元，相當於按年增長75.4%至94.2%。

蔚來創辦人、首席執行官李斌稱，上季交付量續創新高，新車款ET5在9月到店後，用戶需求和客流量強勁增長，預計ET5可帶動本季收入增長顯著加速，會與供應鏈夥伴合作，加快生產和交付。

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編輯：麥德銘

港股 業績公布 蔚來－SW（09866）

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