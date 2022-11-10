【聖誕好去處】MegaBox打造梵高聖誕大型裝置　料營業額按年升1至2成（多圖）

▲ Megabox將於年11月11日至明年1月1日期間，舉辦「Joy to the World of Van Gogh」沉浸式體驗展。（梁偉榮攝）

Megabox將於年11月11日至明年1月1日期間，舉辦「Joy to the World of Van Gogh」沉浸式體驗展，挑選5幅梵高最為著名的作品以光影藝術呈現。負責人預料，商場的聖誕人流及營業額可按年升1至2成。

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今年聖誕，MegaBox與法國博物館組織RMN及Traveling Muzeum聯手合作，以光影藝術呈現梵高著名畫作，精選5幅梵高最具代表性的畫作，包括《星夜》、《十二朵向日葵》、《鳶尾花》、《星空下的咖啡座》及《自畫像》。

由今年11月11日至明年1月1日期間，顧客可於MegaBox遊覽「Joy to the World of Van Gogh」5大打卡位：「光影星夜聖誕之旅」、「向日葵油畫風聖誕樹」、「夢幻花影鏡廊」、「《星空下的咖啡座》AR濾鏡」及「冬日梵高自畫像」，更特別加入聖誕元素及多媒體視覺效果。

同場更設「Traveling Muzeum Van Gogh Collection 禮品店」，店內部份產品由法國博物館直送，以梵高畫作設計成各款禮品，包括手挽袋系列、機械手錶、文具、咖啡杯套裝等，讓顧客選購聖誕禮物。

娛樂場所人流上升近120%

MegaBox高級總監吳鎧廷表示：「每年的11至12月都是本地消費的黃金高峰期，而近期消費券帶動下及經濟回暖，市民吃買玩樂意欲亦有所增加。是次活動花費7位數字，我們預計，商場於聖誕的人流及商戶營業額，將會比去年增加約1至2成。」

啟德發展迅速帶新機遇

他表示，商場今年第三季比上半年的人流增加約4至5成，生意額亦增加2至3成，食肆類別增加約6成；娛樂場所上升近120%。現時的商場續租率約2至3成，出租率則有9成2左右。 吳又提到，近年九龍東一帶包括啟德發展迅速，MegaBox受惠於此機遇，持續優化商戶組合及提升場內設施。今年全年有25間新店及限定店相繼進駐，包括5間食肆、4間家品、9間兒童商戶、2間時裝、1間娛樂及4間期間限定店。

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記者：李智美