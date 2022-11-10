【大行看法】大摩投資管理：美股仍被高估、盈利有下調壓力　「低配」美股及歐股

▲ 大摩投資管理：美股仍被高估、盈利有下調壓力 「低配」美股及歐股

美股今年已大幅下挫，摩根士丹利投資管理認為，環球股票仍會表現波動，但風險回報已有改善，只是美股相對於實際收益率及面對進一步的盈利下調壓力，估值仍被高估（overvalued）。該行對美股、歐股及全球增長板塊持「低配」看法，但認為在波動市況下仍有投資機會，「高配」歐美能源股及歐洲銀行股。

摩根士丹利投資管理環球多元資產高級投資組合經理兼環球平衡風險控管團隊主管Andrew Harmstone表示，發達市場的勞動市場仍然緊張，相信這不是短暫現象，而是結構性問題，因勞動人口朝下行趨勢，加上面對去全球化，意味通脹壓力將持續高於歷史水平。

美國通脹開始出現按年回落，不過，Andrew Harmstone指，服務性通脹會有滯後，疫情令醫療健康需求飈升，導致通脹結構性更高，也會推高中性利率，故不預期利率會回到過去幾年的水平。

另一方面，該行指，能源轉型持續， 意味未來不會看到太多化石燃料勘探開發， 料高油價將會持續一段時間，能源供應亦將會減少。

能源問題致「雙赤字」 料英鎊滙率續受壓

摩根士丹利投資管理環球平衡風險控管團隊戰術性配置主管兼投資組合經理張煒迪表示，工資仍有上升壓力，預期將影響企業邊際盈利。基於經濟放緩及經營槓桿轉負，該行預期未來數月的美股預測盈利將會下調高單位數。

雖然歐洲陷入經濟衰退風險加劇，但摩根士丹利投資管理仍看好歐洲銀行股，認為利率更高將支持銀行凈利息收入，而市場仍未完全反映。

貨幣市場方面，該行看淡英鎊，予「低配」評級，因冬天將令能源價格急升，英國的貿易和經常帳赤字不會逆轉，「雙赤字」將令英鎊滙率持續受壓。

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編輯：袁諾曦