汪敦敬：香港黎明前的黑暗

當下香港的氣氛愁雲蔽天，但是局面卻波譎雲詭！一時之間就被負面情緒及外來因素將市場完全拉停，包括樓市都沒有跟隨原本相當穩固的基本因素去運行。一些原本樂觀的好友都在悲情中不能自拔，可以說在2019年之後，香港另一次被意識形態的情懷拖垮了市場，為甚麼說樓市問題是意識形態的鬥爭？群眾被負面因素包圍，也較多人選擇看負面因素，問題在於負面因素並不是事實的全部，正面因素也存在着或被用了負面角度去解讀變成了負面消息！

會議到見曙光

但看了「第二十次全國代表大會」及最近「國際金融領袖投資峰會」之後，我反而看到一些曙光！在電視見到峰會中的國際大班都見到香港人久違的分析能力，以前香港精英分析是和他們思路一樣，分得清楚那些報告是不準確，並能說出自己獨特的看法，現在很多香港人剛好相反，往往只選擇自己「啱聽」的報告，然後繼續相信自己偏好的想法！

當下，我們面對的是一個國際局勢西去東來的環境轉變，中國如何接手，和西方國家如何抗拒，是歷史上不可抗拒的過程，當中除了是東西方的領導更替之外，甚至在金融上最終會有貨幣地位的更替。中央應怎樣去處理這個變化是不會告訴我們，因為有太多不明朗的因素，大家就要去猜，負面情懷就是趁這個時間採取主動，近年，有很多市場上的調整，有些是外國對我們的衝擊，亦有的是中央對市場的整頓以面對將來，尤其在最近的股災和樓價下跌，香港人對香港政府沒有出招救市感到失望！尤其是股市好像任人魚肉的感覺更令不少人覺得沮喪！

在11月2日舉行的國際金融高峰會，我們見到股票市場無論國內或者國外都出現了反彈，這與峰會的時間是吻合的，證明中央有其調整的能力和時間表，只是，香港很多人忽略了：在大局下並不再是凡事以香港人的意願為最優先次序！要知道整體策略中最重要的事才是優先次序，否則在未來更幸福的日子也會常失預算和失望了。

中東企業打破僵局

香港現在的金融中心的大局結構，是中港資金約佔一半！西方資金也約佔一半！這兩方將在中西文化矛盾的今日反而引來了不穩定，未來更成熟的香港是必須要有第三方的持份者出現！中東巨企來港上市是眼前的最佳選擇！他們有足夠的市場體積，沙特阿拉伯與美國的關係近乎決裂，必須要香港這種較公道及中立的上市平台，有了香港這更強的金融中心後，之後的數碼人民幣出場就能更主導大局了！

節錄自第785期《iMoney Wealth》真話論市。

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