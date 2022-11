【美國中期選舉】清談節目齊嘲共和黨選情 「只有粉紅流水」

美國共和黨在中期選舉現未如預期,一直高呼的「紅潮」如今成為笑柄。美國多個清談節目就「紅潮」大做文章,一同嘲笑現時只見「粉紅流水」。有主持人更直指,前總統特朗普是今次選舉最大輸家。

周三(9日)多州選情大致塵埃落定後,美國哥倫比亞廣播公司(CBS)的《Late Show》主持Stephen Colbert當晚便大肆嘲笑共和黨,指預期的「紅潮」不見,原來只有「粉紅流水」(pink wash)。

Stephen Colbert一併攻擊特朗普(Donald Trump)及白人至上主義分子,稱共和黨的「粉紅流水」更似是有人不小心混合「讓美國再次強大」(MAGA)紅色帽子與3K黨(Ku Klux Klan)布條一齊洗。

另一個節目的主持人Jimmy Kimmel亦針對特朗普,指美國選民用投票「打臉」對方。Jimmy Kimmel亦引用專家,指特朗普是今次選舉最大輸家,稱對方就似畢業兩年但仍不肯離開學校的高中生。

《Tonight Show》主持Jimmy Fallon則嘲笑特朗普,得知選情不符預期後一家會大發雷霆。有傳特朗普責怪夫人梅拉尼婭(Melania Trump),建議支持賓夕法尼亞州參議院落敗候選人奧玆(Mehmet Oz),Jimmy Fallon稱,

梅拉尼婭會講,「呢個唔係我最差嘅決定。」

(Then Melania said, 'It certainly wasn't my worst.')