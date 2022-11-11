【美國中期選舉】清談節目齊嘲共和黨選情 「只有粉紅流水」

美國共和黨在中期選舉現未如預期，一直高呼的「紅潮」如今成為笑柄。美國多個清談節目就「紅潮」大做文章，一同嘲笑現時只見「粉紅流水」。有主持人更直指，前總統特朗普是今次選舉最大輸家。

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周三（9日）多州選情大致塵埃落定後，美國哥倫比亞廣播公司（CBS）的《Late Show》主持Stephen Colbert當晚便大肆嘲笑共和黨，指預期的「紅潮」不見，原來只有「粉紅流水」（pink wash）。

Stephen Colbert一併攻擊特朗普（Donald Trump）及白人至上主義分子，稱共和黨的「粉紅流水」更似是有人不小心混合「讓美國再次強大」（MAGA）紅色帽子與3K黨（Ku Klux Klan）布條一齊洗。

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另一個節目的主持人Jimmy Kimmel亦針對特朗普，指美國選民用投票「打臉」對方。Jimmy Kimmel亦引用專家，指特朗普是今次選舉最大輸家，稱對方就似畢業兩年但仍不肯離開學校的高中生。

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《Tonight Show》主持Jimmy Fallon則嘲笑特朗普，得知選情不符預期後一家會大發雷霆。有傳特朗普責怪夫人梅拉尼婭（Melania Trump），建議支持賓夕法尼亞州參議院落敗候選人奧玆（Mehmet Oz），Jimmy Fallon稱，

梅拉尼婭會講，「呢個唔係我最差嘅決定。」

（Then Melania said, 'It certainly wasn't my worst.'）

共和黨選前預計會大獲全勝，重掌參眾兩院。但根據最新點票結果，共和黨雖然預計再次成為眾議院多數黨，但優勢不如預期般巨大。共和黨在參議院未能拿下多個關鍵州，甚至失去賓夕法尼亞州，讓民主黨有望保持多數黨地位。

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責任編輯：吳漢培