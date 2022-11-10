【儲局官員】伊雲斯：經濟衰退風險上升　聯儲局是時候放慢加息步伐

芝加哥聯邦儲備銀行行長伊雲斯（Charles Evans）表示，即使未來幾個月通脹升幅可能繼續超預期，但鑑於利率已經升至高位，是聯儲局開始放慢激進加息步伐的時間，擔心未來幾個月進一步緊縮，會增加經濟下滑風險。

加息太多或令通脹跌至低於2%

伊雲斯坦言盡快調整加息步伐有其好處，希望就算不是目前，也會在不久後接近轉折點，令通脹形勢開始逆轉並且朝2%的目標回落。他指當局若不開始考慮調整步伐，鑑於落後效應，每次收到令人失望的數據就大幅提高利率，到往後就會明白聯邦基金利率會非常高。



他承認對今年通脹飆升情況下收緊貨幣政策，有後知後覺的情況出現，但他也擔心未來幾個月進一步緊縮，會增加經濟下滑的風險，並警告稱聯儲局官員最終可能會發現通脹率再次低於2%的目標。他指當局想要盡快令通脹跌至2%，意味著有機會跌穿該水平，最終或難以讓通脹再次回升。

伊雲斯即將卸任芝加哥聯邦儲備銀行行長，將於明年1月退休，一直是聯儲局最鴿派的決策者之一。

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編輯：葉志偉