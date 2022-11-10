  • 25°C
香港時間 : 20221110日 (週四) 18:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【儲局官員】伊雲斯：經濟衰退風險上升　聯儲局是時候放慢加息步伐

宏觀解讀 17:37 2022/11/10

分享：

分享：

芝加哥聯邦儲備銀行行長伊雲斯（Charles Evans）表示，即使未來幾個月通脹升幅可能繼續超預期，但鑑於利率已經升至高位，是聯儲局開始放慢激進加息步伐的時間，擔心未來幾個月進一步緊縮，會增加經濟下滑風險。

加息太多或令通脹跌至低於2%

伊雲斯坦言盡快調整加息步伐有其好處，希望就算不是目前，也會在不久後接近轉折點，令通脹形勢開始逆轉並且朝2%的目標回落。他指當局若不開始考慮調整步伐，鑑於落後效應，每次收到令人失望的數據就大幅提高利率，到往後就會明白聯邦基金利率會非常高。

他承認對今年通脹飆升情況下收緊貨幣政策，有後知後覺的情況出現，但他也擔心未來幾個月進一步緊縮，會增加經濟下滑的風險，並警告稱聯儲局官員最終可能會發現通脹率再次低於2%的目標。他指當局想要盡快令通脹跌至2%，意味著有機會跌穿該水平，最終或難以讓通脹再次回升。

伊雲斯即將卸任芝加哥聯邦儲備銀行行長，將於明年1月退休，一直是聯儲局最鴿派的決策者之一。

【ET財智Talk】聖誕新年外旅攻略 Klook岑皓祺分析疫後旅遊趨勢及策略！

相關文章：

【儲局官員】卡什卡利：不會在遏制高通脹方面退縮　下月加息幅度有多個選項

【加密貨幣】FTX爆煲累創辦人SBF身家縮水94%　四日痛失147億美元

編輯：葉志偉

開啟hket App，閱讀全文
貨幣政策 美股 加息 通脹 美國聯儲局
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Meta裁員】Meta狠心裁員　朱克伯格道歉　對元宇宙仍一往無前
【Meta裁員】Meta狠心裁員　朱克伯格道歉　對元宇宙仍一往無前
【美股期貨】觀望今晚美國通脹數據　美滙指數迫近111關　道指期貨升73點
【美股期貨】觀望今晚美國通脹數據　美滙指數迫近111關　道指期貨升73點
【港股北水+夜期】北水錄40.3億元淨流入　主力買盈富基金美團　恒指夜期升26點（不斷更新）
【港股北水+夜期】北水錄40.3億元淨流入　主力買盈富基金美團　恒指夜期升26點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】幣災衝擊全球股市夜期挫282點　中概股指數瀉7%　美團ADR阿里美股低港4%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】幣災衝擊全球股市夜期挫282點　中概股指數瀉7%　美團ADR阿里美股低港4%（不斷更新）
【加密貨幣】一文看清FTX 香港發跡到陷入破產邊緣　去年因監管及隔離措施將總部遷出港
【加密貨幣】一文看清FTX 香港發跡到陷入破產邊緣　去年因監管及隔離措施將總部遷出港
【加密貨幣】幣安據報發現「財務黑洞」放棄收購、FTX或破產　FTX：切勿入金（第四版）
【加密貨幣】幣安據報發現「財務黑洞」放棄收購、FTX或破產　FTX：切勿入金（第四版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款