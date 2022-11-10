【幣圈動盪】幣安放棄收購FTX　FTX CEO：正探索所有選擇

全球最大加密貨幣交易所幣安原有意收購另一加密貨幣交易所FTX，惟幣安日前表明放棄收購，引發多種加密貨幣價格大跌。FTX行政總裁則表示，正在為FTX探索所有選擇，以解決FTX的財困。

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加密新聞網站CoinDesk於11月初揭露了加密交易公司Alameda Research的資產負債表，由於該公司由FTX創辦人兼行政總裁Sam Bankman-Fried的創立，加上嚴重依賴FTX的原生加密貨幣 FTT。儘管外界無法釐清Alameda Research和FTX之間的財務關係，相關報就一出，便令FTT價格暴跌。FTX的客戶亦紛紛提出提款請求，以致FTX出現擠提。

全球最大加密貨幣交易所幣安原已FTX達成協議，預計收購FTX旗下子公司FTX.com，亦即是FTX美國以外的全球業務，以協助解決FTX的資金危機。惟幣安昨（9日）發聲明指，「由於公司盡職調查，以及有關客戶資金處理不當和美國監管機構涉入調查」，已超出幣安所能控制或幫助的範圍，故決定不收購FTX.com。

對此，Bankman-Fried表示，幣安此前並未對是次交易表示保留。他亦會繼續盡其所能，以保護客戶，和為員工及投資者提供幫助為目標，尋覓所有合適的選擇。

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責任編輯：殷凱怡

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