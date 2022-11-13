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【宏觀術數@iM網欄】一文解讀 2023癸卯流年生肖運程圖

名人薈萃 11:00 2022/11/13

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明年癸卯流年《通勝》內容的介紹系列，不論作為預測參考或茶餘飯後聊天「冷知識」都應有趣味，過去已談過氣候時令相關的「春牛圖」，和與流年風水相關的山向月利圖，順序也想談一下與天星及個人流年命運相關的部分：「天官賜福」圖。

同場加映：【青姐話】要跌托唔起 要升勒唔住

風水佈局需配合實際環境

上月初談玄空飛星圖時，也曾考慮有讀者會以流年飛星只有九星，作為預測會否過份簡略。惟風水學問本身便變化很多，單是玄空學派別也不少，談到原局山向飛星盤或山水配合，對普羅讀者也未必合適。認真來講要掌握風水佈局，必須理論和實際緊密相互動配合才易得效益，除了心法師傳以外，操作應變作「剪栽」變通更為重要。

若果筆者深入談理論例如解釋經文「天機安在內、安在外」，如何「五星配出九星名，天下任橫行」等等，相信很快會把讀者悶壞「趕客」，也沒多大幫助。十多年前日謙亦曾於個人網誌深入解釋過一些玄空、天星學和六壬數的重要經文口訣，萬幸收到不少術數受好者朋友鼓勵。特別是較少人談及的《天元五歌》天星造命篇或《哈退庵六壬歌括》也著實花些功夫完成。玄空風水雖多複雜玄機變化，誠如祖師爺經云：「有人識得陰陽者，何愁大地不相逢」，共勉之。

既然本欄以「宏觀」大局為主旨，流年風水用概括性描述想來更為合適。其實坊間談星座和流年書，都以12星座或12生肖來分類，亦即是把大眾以出生的年份或日期，概括分成12大類來作簡單預測。若果追溯至早期漢代以前命學，也曾只以年命的天干地支來大概吉凶，可能古代社會人事比較簡單，也能給予一些啟示。現代社會人事較複雜，朋友們想知道的內容會更為細緻，命學也相對應發展到年、月、日和時，甚至加入更細分的「輸入」元素來作精確推算，有機會可以分享介紹當中玄奧。

言歸正題《通勝》內頁有《天官賜福》，初看可能有點複離，其實很易理解的。

環繞中間「天官賜福」四個大字，共分成12小格，每一格中間都標示了一個地支「子」、「丑」、「寅」、「卯」等，恰好是十二個地支，正是代表著十二個生肖，一般流年運程書也就是以此作基礎來介紹每個生肖的流年吉凶。例如「子」代表鼠年出生人仕，「子」宮內有天德代表從得到助力解厄或獲益，紅鸞則代表桃花或人緣，祿勳即是祿存星代表財祿易得金錢利益，福星也屬貴人，方格的下方凶星「卷舌」代表口舌是非，咸池和桃花也是桃花色慾之星但較易帶來負面等等如此類推。各神煞的意義固然可在書藉經典找到詳細解釋和應用，現代在互聯網也有相關資料參考，篇幅所限便不逐一解釋了。神煞之外，外圍也有天星資料，稍後再作解說。為方便大家參考，筆者把12個生肖的宮位列出如下表，只需查閱個人生肖便可以作參考：

 

生肖 宮位 星座 2023癸卯年神煞
寶瓶座 天德、紅鸞、福星、祿勳、卷舌、絞煞、咸池、桃花
摩羯座 月煞、披頭、吊客、天狗
人馬座 病符、陌越、亡神
天蝎座 歲駕、玉堂、將星、文昌、太歲、劍鋒、伏屍、天哭
天秤座 天空、太陽、六害、扳鞍、晦氣
處水座 天乙、驛馬、喪門、孤辰、的煞、破碎
獅子座 太陰、天喜、貫索、勾神、三刑
巨蟹座 唐符、三台、天解、華蓋、五鬼、官符、浮沉、血刃
雙子座 月德、國印、地解、劫煞、死符、小耗
金牛座 歲破、太耗、蘭干、災煞
白羊座 紫微、龍德、暴敗、天厄、黃旛、天煞
雙魚座 天廚、白虎、天雄、地煞

上表日謙也列出12星座對照，星座、生肖和十二地支是互有關連的。在「天官賜福」圖中，每個宮位的左邊，筆者以橙色標記如亥宮「太陽正月廿九卯時入」，當日太陽星在天星盤進入亥宮，即是「雨水節」，同時亦是雙魚座的第一天。其餘各星座情況也如此，翻查《通勝》便知，使用方式異同有機會再作詳述。

同場加映：【溫股知新】若有智慧 不如趁勢

作者_區日謙簡介：
術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機運籌帷幄，決勝於千里以外。

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撰文 : 區日謙

欄名 : 宏觀術數

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