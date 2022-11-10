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英NHS擬停資助民眾接受部分手術 抽脂與腹部除皺需自費

環球社會熱點 18:03 2022/11/10

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英國財政預算延後至11月17日公布，首相辛偉誠雖然承諾不會削減國民保健服務（NHS）預算，但NHS今年仍面對70億英鎊（約627億港元）資金缺口。英媒報道指，NHS已制定新一份改善NHS效率計劃，包括停止資助民眾接受13項手術。

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辛偉誠（Rishi Sunak）雖承諾不會削減NHS每年1,520億英鎊（1.36萬億港元）的醫療預算，但由於通脹飆升、加薪及新冠病毒成本影響，NHS今年仍面對70億英鎊缺口，以維持關鍵醫療服務運作。

據悉NHS負責人與皇家醫學學院已制定最新一份改善NHS效率計劃，包括停止資助民眾接受13項手術，包括切包皮、腹部除皺與抽脂手術等。

計劃草案指，抽脂與腹部除皺等手術不應出於美容原因，包皮切割等手術亦只限治療特定醫療問題，有關治療無需定期獲取資金。草案估計，NHS每年可節省最多20億英鎊（179億港元）。

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NHS醫療總監波伊斯（Stephen Powis）表示，計劃有助提高NHS效率，讓資源集中投放於最有效的治療方法，避免浪費納稅人金錢。

《每日電訊報》調查發現，英格蘭NHS在2018年首次提出削減多項手術，包括縮胸、切除扁桃腺及靜脈曲張，聲稱每年可節省4.39億英鎊（39.3億港元）。然而結果顯示，NHS支出僅節省3%。

NHS於2020年也制定31項削減清單，包括以常規成像治療腰痛等無效或低使用率治療，估計每年可減少約270萬次治療，但當局卻沒有進一步公布相關計劃數據。

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責任編輯：郭麗明

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